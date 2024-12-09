Повстанцы утверждают, что в "Красной тюрьме" Асада умирают тысячи заключенных, — СМИ

Утверждается, что на подземных этажах тюрьмы Седная находятся камеры, где содержаться заключенные. И доступа туда пока нет.

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Сирийские повстанцы, занимая города, отпускали из тюрем заключенных. Теперь, после того, как Башар Асад с семьей бежал из Дамаска, очередь дошла до печально известной тюрьмы Седная, также прозванной "Красной тюрьмой" и "Человеческой бойней". По данным Amnesty International с 2011 по 2016 год там было казнено не менее 13 тысяч людей. Повстанцы утверждают, что они освободили часть заключенных, но часть содержится на подземных этажах, куда нет доступа. Об этом сообщает ВВС.

Освобождение заключенных из "Красной тюрьмы"

Тюрьма Седная использовалась для содержания тысяч заключенных, как гражданских лиц, так и антиправительственных повстанцев, а также политических заключенных. Всего на территории Сирии было около 27 тюрем, которые контролировались режимом Асада.

Бывший заключенный тюрьмы, задержанный за участие в мирном протесте, рассказал Amnesty International, что в Седная заключенных заставляли выбирать между смертью и убийством кого-то из своих родственников или друзей. Он заявил, что в других тюрьмах также практиковались пытки, но в Седная заключенных переводили умирать.

В тюрьме применялся широкий спектр бесчеловечных пыток: от постоянных избиений, сексуальных нападений, обезглавливаний, изнасилований и сожжений. В 2017 году Государственный департамент США заявил, что в тюрьме был построен крематорий для "утилизации тел казненных". Теперь при обыске был найден гидравлический пресс.

Некоторые заключенные провели в "Красной тюрьме" годы. Издание цитирует The Guardian сирийских журналистов, отмечая что тюрьме содержались женщины и маленькие дети. Один из заключенных даже не знал, что у власти находится Башар Асад, так как его посадили при его отце Хафезе, который умер в 2000 году. Также был освобожден Рагад аль-Татари, летчик, отказавшийся бомбить город Хама во время восстания против Хафеза Асада в 1980-х годах. Отмечается, что он был в заключении 43 года. Сообщается, что многие заключенные крайне истощены, или потеряли рассудок. Одного из них опознали родственники, сказав, что студент-медик пропал 13 лет назад, когда ему было 20 лет.

Освобождение заключенных из "Красной тюрьмы"

На свободу вышел 63-летний писатель Башар Бахум, который рассказал журналистам, что его должны были казнить 8 декабря после семи месяце в заключении. Когда дверь его камеры открыли, он думал что это тюремщики.

8 декабря 2024 года тюрьма была захвачена повстанческими силами, когда они продвигались в Дамаск. Администрация тюрьмы согласилась сдать тюрьму повстанческим силам в обмен на их безопасный вывод. После захвата оставшиеся заключенные в "белой" части тюрьмы Седная были освобождены из камер. Но отмечается, что заключенные остались в подземной, "красной" части тюрьмы.

Освобождение заключенных из "Красной тюрьмы"

Якобы эти уровни находятся за металлическими дверями и попасть туда можно только через лабиринт туннелей. В администрации провинции Дамаск утверждают, что заключенных можно увидеть на камерах видеонаблюдения, но есть опасения, что они могут вскоре "задохнуться", если камеры не будут проветриваться.

Власти назвали цифру в 100 000 человек, оказавшихся в ловушке под тюрьмой, хотя эта цифра не была проверена. Администрация провинции Дамаск обратилась в социальных сетях к бывшим солдатам и работникам тюрем режима Башара Асада с просьбой предоставить повстанческим силам коды к электронным подземным дверям.

Сирийская группа гражданской обороны "Белые каски" заявила, что направила "специализированные аварийно-спасательные отряды", которым помогает гид, знакомый с планировкой тюрьмы, чтобы помочь повстанцам освободить задержанных.

Группа "Белые каски" публикую фото из тюрьмы Седная

В сети опубликованы видеоролики на которых видно, что у тюрьмы собрались сотни людей, которые надеются что-то узнать о своих родных. А повстанцы ломают бетонные стены, якобы чтобы добраться до заключенных. Пока "Белые каски" не подтверждают, что были найдены тайные двери и туннели, ведущие к подземным помещениям.

Ранее Башар Асад отвергал обвинения в том, что его режим убил тысячи заключенных в тюрьме Седная и использовал секретный крематорий для утилизации их останков в 2017 году.

Он также назвал утверждения Госдепартамента США о том, что в этой жестокой военной тюрьме ежедневно вешают до 50 человек, "новой голливудской историей, оторванной от реальности".

Напомним, Башар Асад с семьей бежал в Москву, где ему было предоставлено убежище. Тем временем в его дворце обнаружили коллекцию дорогих автомобилей. А под домом его брата – целую сеть прекрасно оборудованных туннелей.