Тайные туннели под дворцом: повстанцы показали, как Асад мог сбежать из Дамаска (видео)

Найденные бойцами туннели готовы к использованию, а комплекс под дворцом брата Асада достаточно широкий, что по нему могли бы проехать грузовики.

После того, как повстанцы в Сирии зашли в Дамаск, то в соцсетях стали появляться видео из дворцов Башара Асада и его приближенных. Оказалось, что их связывала целая сеть туннелей. Об этом пишет Daily Mail.

Туннели под домом брата Башара Асада

На видео, якобы демонстрирующем особняк генерал-майора Махера аль-Асада, брата Башара Асада, видна белая лестница, высеченная в полу и уходящая под землю. Оттуда еще две лестницы ведут еще глубже.

Далее на видео показана обширная сеть туннелей с высокими потолками.

Махер Асад — брат свергнутого президента, известный своей жестокостью — имеет звание, эквивалентное генерал-майору, и командовал элитной Четвертой дивизией сирийской армии.

Туннели под дворцом Махера Асада

Подпись к видео гласит: "Огромный комплекс туннелей под особняком Махера Асада, достаточно широкий, чтобы по нему могли проехать грузовики".

Другой повстанец утверждал, что туннели "готовы к использованию, в них есть вентиляция, гостиные, спальни, замки и металлические двери".

На видео также демонстрируется, как открываются кнопкой большие металлические двери и огромные туннели, освещаемые лампами под потолком.

Махер Асад и Башар Асад Фото: Al Jazeera

Сирийские повстанцы в воскресенье, 8 декабря, без сопротивления захватили столицу страны Дамаск, заставив президента Башара Асада бежать после 13-летней гражданской войны и шести десятилетий авторитарного правления его семьи.

Российские государственные СМИ подтвердили, что свергнутый лидер и его семья бежали из страны и получили убежище в Москве . Однако местонахождение его брата Махера неизвестно.

Тем временем сотни сирийцев собрались на ливанской и турецкой границах в надежде вернуться в свою страну.

По оценкам, с начала гражданской войны в 2011 году от режима Асада бежали около семи миллионов сирийцев — большинство из них отправились в лагеря беженцев в соседних странах, таких как Турция и Иордания.

С тех пор более миллиона человек обосновались в Европе, большинство из них в Германии . В период с 2015 по 2021 год 20 319 сирийских мигрантов прибыли в Великобританию по правительственной программе переселения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что падение Асада произошло благодаря ударам, нанесенным Израилем Ирану и его ливанскому союзнику "Хезболле", некогда опоре сил безопасности Асада.

"Варварское государство пало", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник в Кремле уже заявил, что лидеры сирийской оппозиции якобы согласились гарантировать безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии. У россиян есть авиабаза в Латакиии и порт в Тартусе на Средиземном море. Этот объект является единственным в России центром ремонта и пополнения запасов в Средиземноморье, и Москва использовала Сирию в качестве перевалочного пункта для переброски своих военных подрядчиков в Африку и обратно.

По словам западных военных аналитиков, потеря Тартуса станет серьезным ударом по способности России проецировать свое влияние на Ближний Восток, в Средиземноморье и Африке.

Напомним, повстанцы в Сирии успели освободить заключенных из так называемой "Красной тюрьмы" в Дамаске. Тюремщики обесточили ее перед бегством, так что пришлось ломать стену, чтобы вызволить женщин, мужчин и даже детей. По данным телеканала Al Jazeera, в военной тюрьме, которую называют "промышленной камерой пыток", с 2011 года было повешено от 5000 до 13 000 заключенных.

"Красная тюрьма" в Дамаске

А при обыске дворца Башара Асада была обнаружена огромная коллекция суперкаров диктатора в подземном гараже.