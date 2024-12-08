Падение режима Башара Асада: что происходит в Сирии после того, как президент сбежал из страны (видео)

По данным Reuters, Башар Асад вылетел из Дамаска на самолете. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" утверждает, что сбила Ил-76, на борту которого, вероятно, находился президент Асад. Однако официального подтверждения информации нет.

Сирийская оппозиция объявила Дамаск "свободным от тирана Асада". Повстанцы объявили о взятии под контроль столицу Сирии. Тысячи людей собрались на центральной площади города, приветствуя свободу от многолетнего правления семьи Асадов. Люди сносят памятники экс-президенту и отцу Асада Хафезу. Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сирийской армии.

На сирийском государственном телевидении выступили представители оппозиции и заявили о свержении власти Асада.

Журналист Барак Равид сообщил, что Асад покинул Дамаск около полуночи и отправился на российскую военную базу в Сирии, чтобы оттуда вылететь в Москву.

По данным Flightradar, самолет сирийской авиакомпании взлетел из Дамаска во время захвата города повстанцами. Сначала он отправился в сторону прибрежных регионов, являющихся оплотом алавитов — религиозной группы Асада, но впоследствии изменил курс и исчез с радаров. Информации о пассажирах на борту пока нет.

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" утверждает, что сбила Ил-76, на борту которого, вероятно, находился Асад. Официального подтверждения этой информации нет.

Глава сирийской оппозиции за рубежом Хади аль-Бахра подтвердил, что Дамаск теперь остался без Башара Асада. Тем временем премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности поддержать переходное правительство, сформированное народом.

Падение Хомса: стратегический удар по режиму Асада

Перед тем, как войти в Дамаск, повстанцы захватили ключевой город Хомс всего за день боев. Это стало серьезным ударом для армии Асада, которая подверглась массированному отступлению. Жители Хомса вышли на улицы, празднуя свободу, скандируя "Хомс свободен!" и "Долой Башара Асада!".

Хомс, символический для конфликта город, долгие годы был разрушен осадой. Теперь его контроль в руках повстанцев, что восстанавливает их позиции после длительного периода стагнации. Лидер группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Голани назвал эту победу исторической и призвал к гуманному обращению с теми, кто складывает оружие.

Повстанцы также освободили тысячи заключенных из тюрем, а правительственные силы бежали, сжигая документы.

Падение режима Асада: каковы последствия

Падение режима Асада вызвало волну беспокойства в регионе, пишет Reuters/ Катар, Саудовская Аравия, Египет, Турция, Иран, Россия и другие страны призвали к политическому урегулированию ситуации.

Хотя многие сирийцы празднуют падение режима, беспокойство вызывает влияние "Хаят Тахрир аш-Шам", бывшего ответвления Аль-Каиды. Голани пытается убедить мировое сообщество в своих намерениях не внедрять жесткие исламистские законы и уверяет, что не поддерживает теракты за рубежом.

Это неожиданное развитие событий меняет ход войны, которая длилась 13 лет, и, похоже, открывает новую страницу в истории Сирии.

Арабские СМИ пишут, что диктатор, вероятно, сбежал в ОАЭ, Иран или Россию. Также существует версия, что самолет Асада упал вблизи Хомса и он погиб.

Армия Израиля подтвердила, что развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией и в нескольких других местах, чтобы гарантировать безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля. ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии, его цель — защитить свои границы и гражданское население.

"Мы подчеркиваем, что Армия обороны Израиля не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия обороны Израиля продолжит действовать столько времени, сколько необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его мирных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря сирийские повстанцы сражались с правительственными войсками Асада за контроль над ключевым городом Хомс и продвигались к столице Дамаска. За 24 часа они захватили почти весь юго-запад страны.