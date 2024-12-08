Падіння режиму Башара Асада: що відбувається у Сирії після того, як президент втік з країни (відео)

За даними Reuters, Башар Асад вилетів із Дамаска на літаку. Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стверджує, що збило Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебував президент Асад. Однак офіційного підтвердження інформації немає.

Сирійська опозиція оголосила Дамаск "вільним від тирана Асада". Повстанці оголосили про взяття під контроль столицю Сирії. Тисячі людей зібралися на центральній площі міста, вітаючи свободу від багаторічного правління родини Асадів. Люди зносять памʼятники експрезиденту та батьку Асада Хафезу. Башар Асад покинув Дамаск у невідомому напрямку, повідомляє Reuters з посиланням на двох високопосадовців сирійської армії.

На сирійському державному телебаченні виступили представники опозиції та заявили про повалення влади Асада.

Журналіст Барак Равід повідомив, що Асад залишив Дамаск близько опівночі і вирушив на російську військову базу в Сирії, щоб звідти вилетіти до Москви.

За даними Flightradar, літак сирійської авіакомпанії злетів із Дамаска під час захоплення міста повстанцями. Спершу він вирушив у бік прибережних регіонів, що є оплотом алавітів — релігійної групи Асада, але згодом змінив курс і зник із радарів. Інформації про пасажирів на борту поки немає.

Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стверджує, що збило Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебував Асад. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Голова сирійської опозиції за кордоном Хаді аль-Бахра підтвердив, що Дамаск тепер залишився без Башара Асада. Тим часом прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив про готовність підтримати перехідний уряд, сформований народом.

Падіння Хомса: стратегічний удар по режиму Асада

Перед тим, як увійти в Дамаск, повстанці захопили ключове місто Хомс лише за день боїв. Це стало серйозним ударом для армії Асада, яка зазнала масованого відступу. Жителі Хомса вийшли на вулиці, святкуючи свободу, скандуючи "Хомс вільний!" і "Геть Башара Асада!".

Хомс, символічне для конфлікту місто, довгі роки було зруйноване облогою. Тепер його контроль у руках повстанців, що відновлює їхні позиції після тривалого періоду стагнації. Лідер угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Голані назвав цю перемогу історичною і закликав до гуманного поводження з тими, хто складає зброю.

Повстанці також звільнили тисячі ув’язнених із в’язниць, а урядові сили втікали, спалюючи документи.

Падіння режиму Асада: які наслідки

Падіння режиму Асада викликав хвилю занепокоєння в регіоні, пише Reuters/ Катар, Саудівська Аравія, Єгипет, Туреччина, Іран, Росія та інші країни закликали до політичного врегулювання ситуації.

Хоча багато сирійців святкують падіння режиму, занепокоєння викликає вплив "Хаят Тахрір аш-Шам", колишнього відгалуження Аль-Каїди. Голані намагається переконати світову спільноту у своїх намірах не впроваджувати жорсткі ісламістські закони і запевняє, що не підтримує теракти за кордоном.

Цей несподіваний розвиток подій змінює хід війни, яка тривала 13 років, і, схоже, відкриває нову сторінку в історії Сирії.

Арабські ЗМІ пишуть, що диктатор, ймовірно, втік до ОАЕ, Ірану або Росії. Також існує версія, що літак Асада впав поблизу Хомса і він загинув.

Армія Ізраїлю підтвердила, що розгорнула сили в буферній зоні на кордоні із Сирією та в кількох інших місцях, щоб гарантувати безпеку громад Голанських висот і громадян Ізраїлю. ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії, його мета — захистити свої кордони і цивільне населення.

"Ми підкреслюємо, що Армія оборони Ізраїлю не втручається у внутрішні події в Сирії. Армія оборони Ізраїлю продовжить діяти стільки часу, скільки необхідно для збереження буферної зони і захисту Ізраїлю та його мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня сирійські повстанці билися з урядовими військами Асада за контроль над ключовим містом Хомс і просувалися до столиці Дамаска. За 24 години вони захопили майже весь південний захід країни.