Повстанці зайняли Пальміру, наближаються до Дамаска і б'ються за Хомс: що відбувається в Сирії

Сирійські повстанці заявили, що за 24 години вони захопили майже весь південний захід країни. До столиці Дамаска залишилося близько 20-30 км.

У суботу, 7 грудня, сирійські повстанці билися з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просувалися до столиці Дамаска. Про це повідомляє Reuters.

Жителі Хомса, а також джерела в армії Башара Асада і повстанцях повідомили агентству, що урядова оборона прорвана з півночі і сходу міста. Командир повстанців сказав, що вони взяли під контроль армійський табір і села за межами міста.

Державне телебачення Сирії повідомило, що повстанці не увійшли в Хомс, а військові завдають по них ударів із застосуванням артилерії та безпілотників за межами міста.

Повстанці ж заявили, що за добу вони захопили майже весь південний захід країни і наблизилися до Дамаска на відстань у 30 км, оскільки урядові війська відступили.

Як зазначає телеканал "Аль-Джазіра", озброєна опозиція взяла під свій контроль місто Канакер і Артилерійський полк у сільській місцевості на заході Дамаска, що вказує на послідовне виведення сирійського режиму з міста Артуз.

Опозиція також заявила про свій контроль над будівлею поліцейського управління провінції Кунейтра, прилеглою до Голанських висот.

Департамент військових операцій повідомив, що взяв під свій контроль міжнародну автомагістраль Амман-Дамаск, місто Ізраа, одне з найбільших міст провінції, і близько 50 сіл і селищ.

Повстанці також перерізали маршрути постачання сил режиму в місті, а її бійці увійшли на прикордонний перехід Насіб з Йорданією. Також було оголошено про захоплення військової техніки та боєприпасів 52-ої бригади в Дераа.

У місті Сувейда взято під контроль управління розвідки ВПС, а також відділ кримінальної безпеки і 405-й полк спецназу.

Міністерство оборони Сирії розпочало виведення військ з найбільшої військової бази Т-4, а в сільській місцевості Хомса армія залишила міста Аль-Сухна, Аль-Фуркалус і Пальміру.

Також взято під контроль стратегічний Джебель-Гураб у сільській місцевості Хомса.

Турецьке агентство Anadolu повідомляє, що контроль над Пальмірою вже перейшов до підрозділів Сирійської вільної армії.

5 грудня повстанці протягом кількох годин змогли взяти під контроль 700-тисячне місто Хама.

3 грудня повстанці перебували за кілька десятків кілометрів від авіабази Хмеймім у провінції Латакія, яка з 2015 року є ключовим опорним пунктом Росії.