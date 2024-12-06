Пойдут на Дамаск с юга: сирийские повстанцы объявили о новом направлении наступления (карта)

Столица Сирии рискует оказаться в тисках между двумя направлениями наступления антиасадовских повстанцев. 6 декабря в центре города уже раздавались выстрелы и слышали взрывы.

В Сирии появилось новое направление боевых действий, расположенное к югу от столицы Дамаска. Днем 6 декабря на дорогах южных районов зафиксировали повстанцев на мотоциклах, которые взяли под контроль по меньшей мере 10 населенных пунктов. Появилось заявление оппозиционного штаба "Битва за разрыв цепей". Оппозиционеры заявили, что планируют захватить Дамаск и освободить сирийский народ. Заявление опубликовали в Telegram-канале Lenante24 (на русском языке).

Обращение повстанцев появилось в сети в 16:29. Указано, что создан "Южный оппозиционный штаб", который будет "защищать южные границы" и "прекращать тираническое правление". Также есть призыв к солдатам лидера Сирии Башара Асада переходить на сторону народа и обращение к соседним странам, политики которых должны поддержать "решение сирийского народа построить собственное государство".

Война в Сирии — заявление повстанцев на юге 6 декабря Фото: Скриншот

Война в Сирии — события на юге и в Дамаске

OSINT-аналитик с ником Tendar опубликовал видео сотни мотоциклистов, которые движутся по пустынной дороге. В заметке указано, что это сирийские повстанцы, которые начали наступать с юга.

На карте боевых действий liveuamap можно увидеть зеленые отметки в южной части Сирии — это информация о новых точках боев, которых не было накануне, 5 декабря. Между тем уже в 16 час. 6 декабря есть около десятка боевых столкновений, кроме того, люди начали протестовать против правительства Асада в городе Бусра аль-Шам в восточной провинции Дараа. Авторы карты отыскали информацию, опубликованную в аккаунте X "наблюдателем и документировщиком нарушений прав человека на юге" Mohammad Alasakra. Согласно сообщению, повстанцы захватили блокпост на трассе за городом Габагеб и отобрали у асадовских солдат всю военную технику и оружие. Габагеб, до которого добрались повстанцы, расположен в 30 км к югу от Дамаска.

Война в Сирии — наступление повстанцев на юге 6 декабря Фото: liveuamap

Украинский общественный деятель Антон Геращенко в X опубликовал видео из Дамаска: по его словам, это взрыв рядом с Министерством обороны и Национальной телерадиокомпанией. Взрыв произошел, вероятно, из-за сброса взрывчатки с дрона повстанцев. На других кадрах, которые получили в канале Bild, слышна стрельба в районе правительственного квартала. Тем временем российское посольство в Дамаске призвало россиян покинуть Сирию из-за "ухудшения ситуации", сообщили в ТАСС.

Что происходит в Хомсе

Агентство Aljazeera тем временем рассказало, со ссылкой Сирийской обсерватории по правам человека, что повстанцы добрались до пригорода третьего по величине города Хомс. Между тем утром 6 декабря повстанцы "Хаят Тахрир аш-Шам" успели взять под контроль населенные пункты Эр-Растан и Талбисе (Talbiseh), говорится в статье. Также утверждается, что проасадовские вооруженные силы обстреляли мост возле населенного пункта Эр-Растан. При этом от Талбисе до северных окраин Хомса — около 10 км. За несколько часов Силы сирийской оппозиции взяли под контроль северную сельскую местность возле Хомса и находятся в 6 км от центра этого города, свидетельствует карта liveuamap.

Война в Сирии — ситуация вокруг Дамаска 6 декабря Фото: liveuamap

Отметим, Фокус писал о событиях в северной части Сирии, которые произошли 5 декабря. Повстанцы сделали рывок и в течение нескольких часов взяли под контроль 700-тысячный город Хама. При этом население радовалось появлению повстанцев: на видео с места событий видно людей, которые их обнимают и приветствуют.

Напоминаем, 2 декабря российские милитарные блогеры заявили, что видят якобы украинский след в действиях антиасадовских повстанцев в Сирии.