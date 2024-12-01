Повстанцы заходят в Хаму, а СМИ предсказывают падение режима Асада: что происходит в Сирии (карта)

В сети сообщают о стрельбе в Дамаске. По информации СМИ, Башар Асад летал в Москву и вернулся в сирийскую столицу.

События, которые разворачиваются в Сирии, угрожают падением режима главы страны Башара Асада. Повстанцы захватывают населенные пункты, государственное телевидение не работает, а новости о государственном перевороте могут спровоцировать переход армии на сторону оппозиции. Об успехах повстанцев пишет сирийское издание Syriah.

По состоянию на вечер 30 ноября повстанцам удалось взять под контроль территорию к северу от города Хама и национальный аэропорт Алеппо, который находится на юго-востоке города-миллионника.

Арабское издание АІ Jazeera со ссылкой на заявление повстанцев сообщает, что те находятся в Хаме и занимают позиции в северной и восточной частях города. Они утверждают, что готовы отразить любые атаки сирийских и российских военных самолетов, которые нацелены на скопления оппозиции и линии снабжения.

Сирийские повстанцы заявляют, что армейские силы Башара Асада бегут из города Хама.

Сирийские повстанцы на улицах города

Вооруженные силы Сирии объявили об отводе войск из Алеппо, сообщило со ссылкой на официальное заявление британское агентство Reuters. Военные утверждают, что сделали это, чтобы собраться силами и подготовить контрнаступление. В ВС Сирии также добавили, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки военных.

Российский милитарный паблик "Военный осведомитель" пишет, что в столице Сирии Дамаске якобы происходит попытка государственного переворота против режима Башара Асада, а сирийское телевидение прекратило свою работу. Возле дворца Асада слышали стрельбу. Сейчас войска повстанцев направляются в город Хомс и к самому Дамаску.

В городе Алеппо повстанцы объявили 24-часовой комендантский час, начиная с 17:00 субботы, заявив, что это сделано для безопасности жителей.

В соцсетях журналист Fadi, фрилансер BNS сообщает, что повстанцы вошли в город Дейр-Хафир, один из крупнейших городов в северо-западной части Сирии. Там раздавалась стрельба и есть информация, что войска Асада якобы вышли оттуда.

Карта боев Сирия

Между тем другой журналист, активист и OSINT-аналитик Шаро Маруф сообщил, что Башар Асад летал в Москву и снова вернулся в Дамаск.

"Сирийский режим пытается сохранить лицо. Подтверждение новостей о перевороте может привести к тому, что генералы и военные командиры сирийской армии присоединятся к наступлению под руководством сирийских повстанцев (подобно тому, как началась гражданская война в Сирии)", — пишет Шаро Маруф.

Военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что наступление повстанцев в Сирии может свидетельствовать о намерении Запада забрать у президента РФ Владимира Путина один из его важнейших активов — Сирию.

Напомним, что 29 ноября сирийские повстанцы зашли в центр Алеппо, а бойцы Асада с союзниками отступили из населенного пункта.