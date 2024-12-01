Повстанці заходять до Хами, а ЗМІ пророкують падіння режиму Асада: що відбувається у Сирії (карта)

У мережі повідомляють про стрілянину в Дамаску. За інформацією ЗМІ, Башар Асад літав до Москви й повернувся до сирійської столиці.

Події, які розгортаються в Сирії, загрожують падінням режиму очільника країни Башара Асада. Повстанці захоплюють населені пункти, державне телебачення не працює, а новини про державний переворот можуть спровокувати перехід армії на сторону опозиції. Про успіхи повстанців пише сирійське видання Syriah.

Станом вечір 30 листопада повстанцям вдалося взяти під контроль територію на північ від міста Хама та національний аеропорт Алеппо, який знаходиться на південному сході міста-мільйонника.

Арабське видання Аl Jazeera з посиланням на заяву повстанців повідомляє, що ті перебувають у Хамі і займають позиції у північній і східній частинах міста. Вони стверджують, що готові відбити будь-які атаки сирійських і російських військових літаків, які націлені на скупчення опозиції та лінії постачання.

Сирійські повстанці заявляють, що армійські сили Башара Асада тікають з міста Хама.

Сирійські повстанці на вулицях міста

Збройні сили Сирії оголосили про відведення військ з Алеппо, повідомила з посиланням на офіційну заяву британська агенція Reuters. Військові стверджують, що зробили це, щоб зібратися силами і підготувати контрнаступ. У ЗС Сирії також додали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки військових.

Російський мілітарний паблік "Военный осведомитель" пише, що в столиці Сирії Дамаску нібито відбувається спроба державного перевороту проти режиму Башара Асада, а сирійське телебачення припинило свою роботу. Біля палацу Асада чули стрільбу. Наразі війська повстанців прямують до міста Хомс та до самого Дамаску.

У місті Алеппо повстанці оголосили 24-годинну комендантську годину, починаючи з 17:00 суботи, заявивши, що це зроблено для безпеки жителів.

В соцмережах журналіст Fadi, фрілансер BNS повідомляє, що повстанці увійшли в місто Дейр-Хафір, одне з найбільших міст в північно-західній частині Сирії. Там лунала стрілянина і є інформація, що війська Асада нібито вийшли звідти.

Карта боїв Сирія

Між тим інший журналіст, активіст і OSINT-аналітик Шаро Маруф повідомив, що Башар Асад літав в Москву і знову повернувся до Дамаска.

"Сирійський режим намагається зберегти обличчя. Підтвердження новин про переворот може призвести до того, що генерали та військові командири сирійської армії приєднаються до наступу під керівництвом сирійських повстанців (подібно до того, як почалася громадянська війна в Сирії)", — пише Шаро Маруф.

Військовий оглядач та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що наступ повстанців у Сирії може свідчити про намір Заходу забрати у президента РФ Володимира Путіна один із його найважливіших активів – Сирію.

Нагадаємо, що 29 листопада сирійські повстанці зайшли в центр Алеппо, а бійці Асада з союзниками відступили з населеного пункту.