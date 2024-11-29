Опозиційні сили Сирії зайшли в центр Алеппо, а бійці Асада із союзниками відступають (відео)

За даними місцевих медіа, бійці Командування військових операцій не зустрічають жодного спротиву та публікують кадри з центральних частин населеного пункту. А в Ідлібі від російських бомбардувань загинули та постраждали люди.

На території Сирії поновилися активні бойові дії після кількох років затишшя і бійці Командування військових операцій, які виступають проти режиму Башара Асада, могли зайти в місто Алеппо. Про це повідомляє місцеве опозиційне медіа Levant24.

У Командуванні військових операцій уже встигли заявити, що вимагають для народу Сирії гідного життя, яке відповідатиме його великій історії та цивілізації.

"Ми з рішучістю і наполегливістю працюємо над тим, щоб покінчити з усіма формами несправедливості, деспотизму і корупції, які режим зміцнював упродовж десятиліть", — ідеться в повідомленні.

Повітряні сили Росії та режиму Асада тим часом, за даними медіа, почали завдавати авіаударів по містах, які контролюють сили опозиції. Зокрема, йдеться про населені пункти Ідліб, Дана та Сармада. Крім того, як розповів місцевий представник медіа, в Ідлібі після удару російських літаків, що бомбардували місцеву газову станцію, загинули та дістали поранення кілька людей.

Дії бійців Командування військових операцій в Алеппо змусили також сили Асада та їхніх союзників почати відступ звідти в напрямку населеного пункту Сфейра і місцеві діляться кадрами, які це підтверджують. Те ж саме стосується і деяких інших територій.

"Противник іде з міста Саракіб під ударами наших сил після інтенсивних зіткнень у місті", — йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб режиму Асада, пише Clash Report, видав наказ усім евакуюватися з Алеппо в терміновому порядку. Тим часом війська опозиції публікують кадри з центру міста, не зустрічаючи жодного спротиву.

Нагадаємо, раніше Фокус писав детальніше про те, що відомо про нову війну в Сирії. Бойові дії там із 2020 року фактично були заморожені. Однак після чотирирічного відносного затишшя опозиційні сили раптово завдали потужного удару по провінції Алеппо, до якого режим Асада, ймовірно, був не готовий.