Оппозиционные силы Сирии зашли в центр Алеппо, а бойцы Асада с союзниками отступают (видео)

По данным местных медиа, бойцы Командования военных операций не встречают никакого сопротивления и публикуют кадры из центральных частей населенного пункта. А в Идлибе от российских бомбардировок погибли и пострадали люди.

На территории Сирии возобновились активные боевые действия после нескольких лет затишья и бойцы Командования военных операций, выступающие против режима Башара Асада, могли зайти в город Алеппо. Об этом сообщает местное оппозиционное медиа Levant24.

В Командовании военных операций уже успели заявить, что требуют для народа Сирии достойной жизни, которая будет соответствовать его великой истории и цивилизации.

"Мы с решимостью и настойчивостью работаем над тем, чтобы покончить со всеми формами несправедливости, деспотизма и коррупции, которые режим укреплял на протяжении десятилетий", — говорится в сообщении.

Воздушные силы России и режима Асада тем временем, по данным медиа, начали наносить авиаудары по городам, которые контролируют силы оппозиции. В частности речь про населенные пункты Идлиб, Дана и Сармада. Кроме того, как рассказал местный представитель медиа, в Идлибе после удара российских самолетов, которые бомбили местную газовую станцию, погибли и получили ранения несколько человек.

Действия бойцов Командования военных операций в Алеппо вынудили также силы Асада и их союзников начать отступление оттуда в направлении населенного пункта Сфейра и местные делятся кадрами, которые это подтверждают. То же самое касается и некоторых других территорий.

"Противник уходит из города Саракиб под ударами наших сил после интенсивных столкновений в городе", — говорится в сообщении.

Генеральный штаб режима Асада, пишет Clash Report, издал приказ всем эвакуироваться из Алеппо в срочном порядке. Тем временем войска оппозиции публикуют кадры из центра города, не встречая никакого сопротивления.

Напомним, ранее Фокус писал детальнее о том, что известно о новой войне в Сирии. Боевые действия там с 2020 года фактически были заморожены. Однако после четырехлетнего относительно затишья оппозиционные силы внезапно нанесли мощный удар по провинции Алеппо, к которому режим Асада, вероятно, был не готов.