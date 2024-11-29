Штурм Алеппо, бегство Асада: все что известно о новой войне в Сирии (карты)

Боевые действия в Сирии с 2020 года фактически были заморожены. Однако после четырехлетнего относительно затишья, оппозиционные силы внезапно нанесли мощный удар по провинции Алеппо, к которому режим Асада, вероятно, был не готов.

В Сирии после относительного затишья в течение последних четырех лет возобновились активные боевые действия в рамках продолжающейся гражданской войны. 27 ноября силы оппозиции из Идлиба, выступающие против режима Башара Асада, начали наступление на крупный город Алеппо, который при поддержке российских сил Дамаск вернул под свой контроль в 2016 году. О том, как развивались в стране события последних дней, и к каким геополитическим последствиям может привести обострение, выяснял Фокус.

Противоборствующие силы в Сирии

Гражданская война в Сирии вспыхнула в 2011 году после того, как под влиянием "арабской весны" в стране начались протесты против режима действующего президента Башара Асада. Напряжение возникло на почве политических и этнических проблем, и подогревалось еще тем, что Сирия — многоэтническая и многоконфессиональная страна, где власть была сосредоточена в руках малочисленной алавитской элиты, в то время как большинство населения — сунниты.

На протяжении войны в Сирии действовали многочисленные силы, которые можно разделить на несколько категорий:

Сирийская арабская армия (САА) — правительственные силы режима Асада, поддерживаемые Россией, Ираном и до недавнего времени террористической организацией "Хезболла".

Оппозиционные силы или сирийские повстанцы. Повстанцы разделены на две основные группы — умеренные оппозиционные силы на юге страны, а точнее на стыке Иордании и Ирака, где расположена большая военная база США, и повстанцы на севере, в числе которых Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и Сирийская национальная армия (СНА) под покровительством и при поддержке Турции.

Джихадистские группировки. В их числе самая известная — "Исламское государство" (ИГИЛ), которая противостоит как САА, так и оппозиции.

Арабские группировки и курды. Это так называемые Отряды народной самообороны YPG, которые при поддержке США контролируют северо-восточные районы Сирии и борются против ИГИЛ и, в меньшей степени, против режима Асада.

Обострение конфликта

Утром 27 силы "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники из других групп начали крупное наступление на провинцию Алеппо по нескольким направлениям, захватив с ходу ряд важных позиций в семи населенных пунктах. Сообщается, что были захвачены населенные пункты Балу, Хайрдракл, Кабтан-эль-Джабаль, Салум, Аль-Маари, Касимия, Кафр-Бисен и Хавар.

Наступающие при этом активно задействовали артиллерию. Боевые действия развивались стремительно и уже к вечеру того же дня стало известно, что оппозиционные силы находятся в 7 км от самого Алеппо.

По информации Telegram-канала офицера Армии обороны Израиля в отставке Игаля Левина, первый рывок дался повстанцам практически без потерь, причем удар был нанесен внезапно, что посеяло в рядах Сирийской арабской армии дезорганизацию и панику.

Граница у Алеппо 26 ноября Прорыв сил повстанцев 27 ноября

Первые трофеи

После первого успеха оппозиционные силы начали публиковать в сети кадры захваченных пленных и трофеи. Отдельно отметим, что в числе захваченной техники и оружия были российские образцы — танк Т-72М1 и пара БМП-1, что косвенно свидетельствует о разгроме вооруженных групп РФ, которые воюют на стороне режима Асада.

По этому поводу добавим, что официальных подтверждений со стороны Москвы нет, однако некоторые российские военкоры пишут, что группа "российских специалистов попала в окружение", и есть информация о потерях. Также отмечается, что в момент удара достаточного количества сил САА для его отражения под рукой не оказалось и обороняющиеся побежали, открывая наступающим дорогу для быстрых глубоких прорывов вперед.

Трофейное оружие сирийских повстанцев Фото: Соцсети

Низкая плотность сил сирийской армии на этом участке не позволяет организовать уверенную оборону, пишут российские источники. Кроме того САА испытывает серьезные проблемы с топливом на фоне экономического кризиса. В силу этого уже вечером 27 ноября появились сообщения, что повстанцам удалось взять под контроль 17 занятых деревень западнее Алеппо.

Между тем сопротивление со стороны правительственных сил все же было — в бой вступила артиллерия армии Асада, а также российская авиация.

Развитие событий

На следующий день наступательная операция повстанческих группировок во главе с ХТШ на позиции режима Асада продолжилась. 28 ноября они развернули второе наступление южнее, в районе города Серакиб, где проживает несколько десятков тысяч жителей.

По информации издания Financial Times повстанцы Сирии уже освободили от армии Асада 15 населенных пунктов, а также убили одного из высокопоставленных командиров Ирана. Предположительно, это бригадный генерал КСИР Кейумерс Пурхашими, который выполнял роль "военного советника".

Согласно картографическим данным ресурса Levant24, к вечеру четверга повстанцы заняли как минимум еще три населенных пункта и вышли буквально к окраинам города Алеппо. Повстанцы срывают портреты Башара Асада с улиц, а также символику, связанную с Россией.

Карта боевых действий в Сирии

Также сообщалось, что повстанцы перерезали важнейшую трассу М5, соединяющей промышленный центр Алеппо с центральной областью Хама, что нанесло ощутимый удар по логистическим возможностям САА. Дело в том, что контроль над этой дорогой имеет стратегическое значение для всех сторон конфликта. Для армии Асада она служит основным маршрутом снабжения войск, а для оппозиции — средством давления на Дамаск. Захват дороги серьезно осложнил логистику правительственных сил, ограничив их возможности для оперативного маневра и переброски ресурсов.

Отметим, что на момент публикации стало известно, что силы повстанцев уже вошли в черту города Алеппо, что подтверждает прорыв и стремительное их продвижение. Профильные ресурсы публикуют первые кадры вхождения с соответствующими комментариями.

"Мы призываем наших сограждан в свободном Алеппо к сотрудничеству с их сыновьями, повстанцами, чтобы избавиться от преступного режима и изгнать его", — цитируют слова повстанцев.

Геополитические последствия

Ситуация на севере Сирии привлекла внимание мировых игроков, которые уже много лет активно участвуют в сирийском конфликте. Наступление джихадистских группировок, захват ключевых участков трассы M5 и продвижение к Алеппо стали серьезным вызовом для всех сторон, имеющих интересы в регионе.

Россия, один из главных союзников Башара Асада, оказалась перед сложной задачей. Несмотря на нанесенные авиаудары по позициям боевиков, ее возможности поддерживать сирийскую армию существенно ограничены.

Дело в том что война в Украине требует значительных ресурсов, что сужает возможности Москвы в Сирии. Ранее наемники из ЧВК "Вагнер" играли ключевую роль в стабилизации фронта, но теперь их присутствие минимально, а лидер группы Евгений Пригожин, который был значимой фигурой в сирийской кампании, вероятно, погиб. Потеря контроля над стратегической трассой M5 может подорвать позиции режима Асада, что является серьезной угрозой для России, вложившей значительные ресурсы в поддержку сирийского правительства.

В этот же момент Турция продолжает активно влиять на ход событий. Существует предположение, что группировки, участвующие в наступлении, тесно связаны с Анкарой, что подчеркивает ее стремление укрепить позиции на севере Сирии. Турция всегда рассматривала северные районы как зону своих стратегических интересов и активно поддерживала оппозицию. Однако ее действия рискуют осложнить отношения с Россией. Несмотря на ранее достигнутые договоренности по Идлибу, Анкара, похоже, все больше укрепляет свои альянсы с антиасадовскими силами.

Соединенные Штаты, в свою очередь, продемонстрировали решительность в обеспечении безопасности своих интересов в регионе. Недавние авиаудары по базам проиранских группировок в провинции Хомс стали ответом на потенциальные угрозы американским военным базам. Военное руководство США при этом заявило, что такие действия необходимы для предотвращения атак со стороны сил, поддерживаемых Ираном.

Иран, традиционно поддерживающий режим Асада, также столкнулся с серьезными вызовами. Его ключевые союзники, такие как "Хезболла", понесли потери от израильских авиаударов в Ливане и Сирии. Так израильская армия подтвердила ликвидацию высокопоставленного командира "Хезболлы" Ибрагима Акила. Поэтому ослабление проиранских сил делает позиции Дамаска еще более уязвимыми, особенно на фоне эскалации конфликта с оппозицией.

Таким образом, обострение на севере Сирии демонстрирует, как внутренние боевые действия оказывают влияние на геополитическую расстановку сил на Ближнем Востоке. Захват повстанцами трассы M5 не только осложнил положение армии Асада, но и стал лакмусовой бумажкой, показывающей, насколько изменился баланс сил в регионе. Все геополитические игроки теперь вынуждены пересматривать свои стратегии в условиях нового витка противостояния.

Напомним, по неподтвержденным данным, Башар Асад, который является президентом Сирии с 2000 года, экстренно прибыл в Россию в связи с наступлением на Алеппо. Однако канал Halab Today, который опубликовал информацию, сослался на "неназванные источники".

Слухи прокомментировал спикер президента РФ Дмитрий Песков, точнее он оказался от каких-либо комментариев.

"Мне нечего сказать по этому вопросу", — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он добавил, что наступления повстанческих сил является "посягательством на суверенитет Сирии в этом регионе".

"Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок", — сказал Песков.

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