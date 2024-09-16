ГУР атаковали базу РФ в Сирии, где изготавливали и тестировали ударные БПЛА: детали (видео)

Разведчики заложили взрывчатку на базе, где изготавливали "камуфлированные самодельные взрывные устройства", боевые части которых хранились на позиции.

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Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию в Сирии. Они атаковали российскую базу вблизи города Алеппо. Там россияне изготавливали и испытывали ударные БПЛА. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке.

Отмечается, что атаку совершили бойцы группы "Химик" 15 сентября. Операция состоялась на юго-восточных окраинах Алеппо.

На атакованной базе ВС РФ изготавливали и тестировали ударные БПЛА, а также "камуфлированные самодельные взрывные устройства", боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

После взрыва на базе произошла дальнейшая детонация боекомплекта.

На обнародованном ГУР видео видно взрывчатку, которая была предварительно заложена в помещении базы.

Напомним, что 15 сентября, в городе Белгород был атакован российский пропагандист Александр Коробов, известный под прозвищем "Краб". ГУР сообщило, что соучастник военных преступлений умер в результате нанесения тяжелых травм, в частности пролома черепа.