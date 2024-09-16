ГУР атакували базу РФ в Сирії, де виготовляли і тестували ударні БПЛА: деталі (відео)

Розвідники заклали вибухівку на базі, де виготовляли "камуфльовані саморобні вибухові пристрої", бойові частини яких зберігалися на позиції.

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Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію в Сирії. Вони атакували російську базу поблизу міста Алеппо. Там росіяни виготовляли та випробовували ударні БПЛА. Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерела в українській розвідці.

Зазначається, що атаку здійснили бійці групи "Хімік" 15 вересня. Операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо.

На атакованій базі ЗС РФ виготовляли та тестували ударні БПЛА, а також "камуфльовані саморобні вибухові пристрої", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

Після вибуху на базі сталася подальша детонація боєкомплекту.

На оприлюдненому ГУР відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

Нагадаємо, що 15 вересня, в місті Бєлгород був атакований російський пропагандист Олександр Коробов, відомий під прізвиськом "Краб". ГУР повідомило, що співучасник воєнних злочинів помер у результаті завдання важких травм, зокрема пролому черепа.