У Бєлгороді проломили череп пропагандисту РФ Олександру Коробову, — ГУР (фото, відео)

Ліквідований працював на російському телеканалі "Россия 1", очолював бєлгородський корпункт. Окрім цього створював пропаганду і для інших кремлівських ЗМІ.

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У неділю, 15 вересня, в місті Бєлгород був ліквідований російський пропагандист Олександр Коробов, відомий під прізвиськом "Краб". Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що співучасник воєнних злочинів помер у результаті завдання важких травм, зокрема пролому черепа.

Коробов працював на каналі "Россия 1", де керував бєлгородським відділом і палко вихваляв воєнних злочинців з армії РФ в ефірі програм іншої пропагандистки Ольги Скабєєвої. Також він співпрацював із телеканалом "Звезда", за що неодноразово отримував нагороди від Кремля.

У Росії ліквідували пропагандиста "Краба" Фото: пресслужба ГУР Міноборони У Росії ліквідували пропагандиста "Краба" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Пропагандист був родом із міста Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю, але проживав у Бєлгороді. За даними ГУР, Коробов час від часу він приїжджав до Москви для отримання інструкцій. Окрім пропагандистської діяльності, він їздив на окуповані території України, зокрема Донеччину та Луганщину, де займався створенням брехливих матеріалів про війну та особисто брав участь у воєнних злочинах.

Нагадаємо, 20 серпня у Курській області українській військові ліквідували російського актора Євгена Шишова, який добровільно мобілізувався до російської армії.

7 серпня росЗМІ повідомляли, що в Курській області загинув військкор Євген Піддубний. В автомобіль, у якому їхав російський пропагандист, влучив FPV-дрон. Однак пізніше з'ясувалось, що Піддубний живий, але госпіталізований з опіками. 13 вересня його виписали з лікарні