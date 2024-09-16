В Белгороде проломили череп пропагандисту РФ Александру Коробову, — ГУР (фото, видео)

Ликвидированный работал на российском телеканале "Россия 1", возглавлял белгородский корпункт. Кроме этого, создавал пропаганду и для других кремлевских СМИ.

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В воскресенье, 15 сентября, в городе Белгород был ликвидирован российский пропагандист Александр Коробов, известный под прозвищем "Краб". Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что соучастник военных преступлений умер в результате нанесения тяжелых травм, в частности пролома черепа.

Коробов работал на канале "Россия 1", где руководил белгородским отделом и горячо восхвалял военных преступников из армии РФ в эфире программ другой пропагандистки Ольги Скабеевой. Также он сотрудничал с телеканалом "Звезда", за что неоднократно получал награды от Кремля.

В России ликвидировали пропагандиста "Краба" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны В России ликвидировали пропагандиста "Краба" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Пропагандист был родом из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, но проживал в Белгороде. По данным ГУР, Коробов время от времени приезжал в Москву для получения инструкций. Кроме пропагандистской деятельности, он ездил на оккупированные территории Украины, в частности Донецкую и Луганскую области, где занимался созданием лживых материалов о войне и лично участвовал в военных преступлениях.

Напомним, 20 августа в Курской области украинские военные ликвидировали российского актера Евгения Шишова, который добровольно мобилизовался в российскую армию.

7 августа росСМИ сообщали, что в Курской области погиб военкор Евгений Поддубный. В автомобиль, в котором ехал российский пропагандист, попал FPV-дрон. Однако позже выяснилось, что Поддубный жив, но госпитализирован с ожогами. 13 сентября его выписали из больницы