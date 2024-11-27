Сирийская оппозиция начала наступательную операцию, пытаясь расширить подконтрольную зону. Войска лидера Башара аль-Асада прибегли к обстрелам и потеряли территории.

Сирийские повстанцы начали новую операцию против режима президента Башара аль-Асада. Они захватили несколько населенных пунктов, а государственные силы ударили по северо-западной части страны. Об этом 27 ноября сообщили в New Arab.

Повстанцы назвали свою операцию "Сдерживание агрессии", ее цель — расширение подконтрольных территорий для возвращения туда переселенцев "с достоинством и безопасностью". Они захватили несколько сел в западной провинции Алеппо, в частности Шейх Акил, Джамият Аль-Маари и Бала. Также сообщалось о захвате стратегической базы 46 в этом районе.

Представитель повстанческой группировки "Джейш аль-Иза" Мустафа Баккур назвал операцию ответом на сосредоточение войск режима и союзников в районе Идлиба в течение последних нескольких недель. Отмечается, что на фоне войны в Ливане сирийские силы и проиранские ополченцы стали целями авиаударов Израиля. Режим при поддержке России атаковал районы, которые контролируют повстанцы, пытаясь их сдержать несмотря на техническое прекращение огня с марта 2020 года.

Силы режима и их проиранские союзники осуществили артиллерийский и ракетный обстрел нескольких подконтрольных повстанцам городов в Идлибе и западных провинциях Алеппо, в частности Даррет Изза и Атареб. На город Сармада сбросили кассетные бомбы. Российские войска нанесли авиаудары по городу Кафр-Таль.

Сотни семей покинули дома. КПП Газавия между подконтрольными повстанцам и режиму районами северо-западной Сирии закрывают. Также в городах, которые контролирует оппозиция, не будут работать школы и университеты.

Северо-западные районы — последняя территория Сирии, которая контролируется повстанческими силами. Там доминирует военная коалиция Хайят Тахрир аш-Шам. Благодаря решающей помощи РФ и Ирана режим Башара аль-Асада восстановил контроль над большинством населенных пунктов, некогда подконтрольных повстанцам. В результате конфликта в Сирии, который вспыхнул в 2011 году, погибли более полумиллиона человек. Большинство из них — жертвы бомбардировок гражданских районов.

Напомним, экс-чиновник Госдепа США Дэвид Тафури заявил, что Сирия может отправить свои войска в Украину для поддержки ВС РФ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что сигналом для Сирии может стать достойный отпор войскам КНДР. По его словам, в стране раздумывают над непосредственным участием в войне, не ожидая ответственности за это.