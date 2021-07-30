"Самые жесткие бои за 3 года": Сирийские повстанцы контратаковали силы режима Асада (видео)

Сила режима попытались захватить один из районов Даръа, где находится оппозиция. Атака была начата вопреки договоренностям по снятию блокады.

В Сирии возле города Даръа начались ожесточенные бои между сирийскими силами режима и повстанцами. Наблюдатели их уже называют самыми жесткими за последние 3 года. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Обстановка усложнилась со вчерашнего дня, 29 июля. Сирийских наблюдательный центр по правам человека назвал бои самыми жесткими и масштабными столкновения в Даръа с тех пор, как город попал под контроль режима Асада.

Атака началась с артобстрела и последовавшей за ней наземной операции против центра оппозиции аль-Балад в южной части Даръа. Многие силы оппозиции не эвакуировались из города, а остались там после захвата провинции в 2018 году. Они либо присоединились к армии, либо остались контролировать часть территорий.

[ + – ] Даръа на карте Сирии Фото: voanews.com

Согласно местным источникам, силы режима провели операцию по укреплению своего господства в районе Дараа аль-Балад, но безуспешно. Столкнувшись с местными жителями и вооруженными группами оппозиции, силы режима были вынуждены отступить после ожесточенных столкновений.

Оппозиционным силам удалось взять под контроль 18 правительственных военных блокпостов. А как передает военный аналитик Фокуса Игаль Левин в своем Telegram-канале, в результате неудачной попытки атаки, оппозиционным силам удалось взять в плен 70 асадитов.

Даръа — центр восстания против режима Башара Асада. В 2018 году был взят под контроль правительством при поддержке армии РФ, что стало символическим ударом по восстанию. Режим Асада начал атаку несмотря на обещания снять блокаду с аль-Балада.

Напомним, в РФ заявили, что сирийцы сбили российским "Буком" израильские истребители F-16. Сообщалось также, что РФ перебросила в Сирию МиГ-31К для испытания гиперзвукового "Кинжала".

На выборах в мае 2021 года Башар Асад вновь победил, набрав 95% голосов. Это уже четвертый президентский срок для Асада.