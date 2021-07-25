В РФ заявили, что сирийцы российскими "Буками" сбили израильские ракеты

Россияне усилили противовоздушную защиту Сирии с согласия США.

Два истребителя ВВС Израиля попытались 25 июля нанести удар по провинции Дамаск, однако все выпущенные ими ракеты были сбиты ПВО Сирии. Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"С 05:40 до 05:54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск", – заявил он.

По его словам, обе ракеты были сбиты с применением находящихся на вооружении ПВО армии Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э".

ТАСС также сообщил, что 22 июля комплексы "Бук-М2Э" сирийской армии уничтожили четыре управляемые ракеты, выпущенные двумя истребителями F-16 Израиля по сирийской провинции Хомс. 19 июля истребители ВВС Израиля выпустили восемь управляемых ракет по территории юго-восточнее Алеппо, семь ракет были уничтожены комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2".

[ + – ] ЗРК "Бук-М2Э"

Израиль традиционно не комментирует сообщения о своих авиационных операциях.

Издание Israel Hayom пишет, что эксперты подвергли сомнению способность систем российского производства перехватывать современные управляемые ракеты. Кроме того, изображения и видео взрывов на земле в Хомсе, а также сообщения средств массовой информации, связанных с повстанцами, в районе уничтожения складов с оружием, указывают на то, что авиаудары, приписываемые Израилю, все-таки поразили цели.

Российский источник сообщил лондонской панарабской газете Asharq Al-Awsat, что Москва уже начала помогать режиму Асада закрыть сирийское воздушное пространство для израильских самолетов.

Высокопоставленный российский чиновник сказал, что это решение напрямую связано с переговорами президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Источник заявил, что Вашингтон не одобряет продолжение израильских ударов по Сирии.

Источник также сообщил, что российские военные эксперты уже оказывают помощь сирийцам в перехвате израильских ракет с помощью ракетного комплекса "Бук".

Согласно источнику, Москва передала Израилю прямой сигнал об изменении политики России, которая теперь предусматривает предоставление Сирии консультантов и более совершенного оружия.

Напомним, главнокомандующий Армией обороны Израиля Авив Кохави запросил дополнительные 2,7 млрд долларов на финансирование вооруженных сил.

4 июля в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Ирана.