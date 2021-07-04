В Индийском океане обстреляли судно Израиля, за атакой может стоять Иран, — СМИ

Залп по кораблю из неизвестного вооружения спровоцировал пожар. Пока нет точной информации, кто стоит за атакой на израильское судно.

В северной части Индийского океана совершили атаку на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL, сообщает ливанский телеканал Аlmayadeen.

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Журналисты, ссылаясь на свои источники утверждают, что израильское судно было обстреляно в Индийском океане вчера, 3 июля, из неизвестного вооружения, после чего на корабле возник пожар.

По данным ливанского телевидения, торговое судно Израиля CSAV TYNDALL следовал из порта Джидды в Саудовской Аравии в направлении побережья ОАЭ.

Власти Израиля официально пока не комментировали обстрел контейнеровоза в Индийском океане.

"Примечательно то, что инцидент произошел на следующий день после того, как сообщалось об израильском нападении к западу от Тегерана", — добавил осведомленный источник.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение на судно CSAV TYNDALL. Израильское издание Ynet, ссылаясь на свои источники, предположило, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

Контейнеровоз CSAV TYNDALL после обстрела и пожара продолжил путь и бросил якорь в районе Джебель Али в Дубае.

СМИ также утверждали, что обстрелянное судно якобы принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которой владеет израильский магнат Эяль Офер. Контейнеровоз действительно ранее принадлежал Zodiac Maritime, но компания несколько месяцев назад его продала.

Ранее Фокус рассказывал, что Израиль нанес новые удары по объектам ХАМАС. Власти страны пригрозили, что начнут операцию "Страж стен 2.0", если боевики из Палестины не прекратят запускать к ним воздушные шары со взрывчаткой и огненной смесью.

Также Фокус сообщал, что Израиль разместил батареи "Железный купол" по всей стране из-за обострения с Палестиной. Власти Израиля повысили меры безопасности из-за марша ультранационалистов в Иерусалиме и угроз со стороны ХАМАС.