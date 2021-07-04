В Індійському океані обстріляли судно Ізраїлю, за атакою може стояти Іран, — ЗМІ

Залп по кораблю з невідомого озброєння спровокував пожежу. Поки немає точної інформації, хто стоїть за атакою на ізраїльське судно.

У північній частині Індійського океану здійснили атаку на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL, повідомляє ліванський телеканал Аlmayadeen.

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Журналісти, посилаючись на свої джерела стверджують, що ізраїльське судно було обстріляно в Індійському океані вчора, 3 липня, з невідомого озброєння, після чого на кораблі виникла пожежа.

За даними ліванського телебачення, торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL прямувало з порту Джидда в Саудівській Аравії в напрямку узбережжя ОАЕ.

Влада Ізраїлю офіційно поки не коментувала обстріл контейнеровоза в Індійському океані.

"Варто зазначити, що інцидент стався на наступний день після того, як повідомлялося про ізраїльський напад на захід від Тегерана", — додало обізнане джерело.

Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад на судно CSAV TYNDALL. Ізраїльське видання Ynet, посилаючись на свої джерела, припустило, що за атакою можуть стояти військові Іранської Республіки. На щастя, постраждалих в результаті обстрілу немає.

Контейнеровоз CSAV TYNDALL після обстрілу і пожежі продовжив шлях і кинув якір в районі Джебель Алі в Дубаї.

ЗМІ також стверджували, що обстріляне судно нібито належить лондонській компанії Zodiac Maritime, якою володіє ізраїльський магнат Еяль Офер. Контейнеровоз дійсно раніше належав Zodiac Maritime, але компанія кілька місяців тому його продала.

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