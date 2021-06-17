"Відповідь на вогненний терор": Ізраїль знову завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа (відео)

Офіційний Ізраїль пригрозив, що розпочне операцію "Страж стін 2.0", якщо бойовики не припинять запускати в них повітряні кулі з вибухівкою і вогненною сумішшю.

Увечері в четвер, 17 червня, авіація Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала низку ударів по обʼєктах бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Про це повідомляє портал alwatanvoice.com.

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"Нинішня атака в Газі здійснюється бойовими літаками кількох ескадрилій, оснащених важкими бомбами, по військових обʼєктах ХАМАС", — стверджують журналісти.

Зазначається, що це бомбардування є відповіддю на запуск вогняних куль бойовиками ХАМАС у бік ізраїльських поселень, через які починаються пожежі в населених пунктах.

Раніше в цей же день, 17 червня, ізраїльська делегація, яка перебувала в Каїрі, попросила єгипетську розвідку передати представникам ХАМАС, що ЦАГАЛ почне операцію "Страж стін 2.0", якщо ті не припинять вогненний терор, передає портал newsru.co.il.

Про те, що ввечері 17 червня почалися повітряні удари по обʼєктах ХАМАС у Газі повідомили в низці Telegram-каналів.

Зазначимо, 16 червня стало відомо, що офіційний Ізраїль і ХАМАС вперше обмінялися ударами з травневої ескалації, коли ЦАГАЛ проводив операцію "Страж стін". В Армії оборони заявили, що вони завдали авіаудари у відповідь на запуск палестинськими бойовиками куль із запальною сумішшю, які призвели до 20 пожеж у населених пунктах біля кордону із Сектором Газа.

[ + – ] Бойовики ХАМАС роблять вогняні кулі

Нагадаємо, черговий виток протистояння між Ізраїлем і Палестиною почався 10 травня і тривав 11 днів, до оголошення перемирʼя 21 травня.