Ізраїль і ХАМАС обмінялися ударами вперше з травневої ескалації (відео, фото)

Нове загострення спровокував марш ізраїльтян-націоналістів, проведений в Східному Єрусалимі.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдала авіаудари по військових обʼєктах угруповання ХАМАС в Газі і місті Хан-Юніс. Вони служили "таборами і місцями зустрічі бойовиків", стверджують в ЦАХАЛ.

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Там додали, що авіаудари нанесені у відповідь на запуск палестинцями куль із запальною сумішшю в сторону Ізраїлю. За повідомленнями ізраїльських пожежних, вони привели до 20 пожеж в населених пунктах поблизу кордону з Газою, передало Reuters.

Представник ХАМАС підтвердив ізраїльські атаки і заявив, що палестинці будуть продовжувати "чинити хоробрий опір і захищати свої права і священні місця" в Єрусалимі.

У ЦАХАЛ заявили, що готові до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій.

За кілька годин до авіаударів тисячі ізраїльтян-націоналістів, розмахуючи прапорами, зібралися біля Дамаських воріт Старого міста Єрусалима, а потім попрямували до священної для іудеїв Стіни Плачу. Марш відзначав річницю "воззʼєднання Єрусалиму".

США і ООН закликали до стриманості перед маршем, який дозволив уряд нового премʼєр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

Марш викликав гнів палестинців, вони активно намагалися протистояти йому. Поліція використовувала силу, блокуючи дороги і стріляючи світлошумовими гранатами і кулями з пінопластом, щоб прибрати палестинців з шляху маршу.

Медики заявили, що 33 палестинця були поранені, а поліція повідомила, що двоє офіцерів поранені, а 17 осіб арештували.

Нагадаємо, черговий виток протистояння між Ізраїлем і Палестиною почався 10 травня і тривав 11 днів, до оголошення перемирʼя 21 травня. За час боїв загинуло 222 палестинців, а більше 6000, за даними ВООЗ, отримали поранення.

Фокус писав, чому експерти називають арабо-ізраїльський конфлікт найбільш важковирішуваним.