Израиль и ХАМАС обменялись ударами впервые с майской эскалации (видео, фото)

Новое обострение спровоцировал марш израильтян-националистов, проведенный в Восточном Иерусалиме.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесли авиаудары по военным объектам группировки ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис. Они служили "лагерями и местами встречи боевиков", утверждают в ЦАХАЛ.

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Там добавили, что авиаудары нанесены в ответ на запуск палестинцами шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля. По сообщениям израильских пожарных, они привели к 20 пожарам в населенных пунктах вблизи границы с Газой, передало Reuters.

Представитель ХАМАС подтвердил израильские атаки и заявил, что палестинцы будут продолжать "оказывать храброе сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме.

В ЦАХАЛ заявили, что готовы ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий .

За несколько часов до авиаударов тысячи израильтян-националистов, размахивая флагами, собрались у Дамасских ворот Старого города Иерусалима, а затем направились к священной для иудеев Стене Плача. Марш отмечал годовщину "воссоединения Иерусалима".

США и ООН призвали к сдержанности перед маршем, который разрешило правительство нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Марш вызвал гнев палестинцев, они активно пытались противостоять ему. Полиция использовала силу, блокируя дороги и стреляя светошумовыми гранатами и пулями с пенопластом, чтобы убрать палестинцев с пути марша.

Медики заявили, что 33 палестинца были ранены, а полиция сообщила, что двое офицеров ранены, а 17 человек были арестованы.

Напомним, очередной виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 10 мая и длился 11 дней, до объявления перемирия 21 мая. За время боев погибло 222 палестинца, а больше 6000, по данным ВОЗ, получили ранения.

Фокус писал, почему эксперты называют арабо-израильский конфликт самым трудноразрешимым.