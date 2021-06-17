"Ответ на огненный террор": Израиль снова наносит удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа (видео)

Официальный Израиль пригрозил, что начнет операцию "Страж стен 2.0", если боевики не прекратят запускать к ним воздушные шары со взрывчаткой и огненной смесью.

Вечером в четверг, 17 июня, авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Об этом сообщает портал alwatanvoice.com.

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"Нынешняя атака в Газе осуществляется боевыми самолетами нескольких эскадрилий, оснащенных тяжелыми бомбами, по военным объектам ХАМАС", — утверждают журналисты.

Отмечается, что эта бомбардировка является ответом на запуск огненных шаров боевиками ХАМАС в сторону израильских поселений, из-за которых начинаются пожары в населенных пунктах.

Ранее в этот же день, 17 июня, израильская делегация, которая находилась в Каире, попросила египетскую разведку передать представителям ХАМАС, что ЦАХАЛ начнет операцию "Страж стен 2.0", если те не прекратят огненный террор, передает портал newsru.co.il.

О том, что в вечером 17 июня начались воздушные удары по объектам ХАМАС в Газе сообщили в ряде Telegram-каналов.

Отметим, 16 июня стало известно, что официальный Израиль и ХАМАС впервые обменялись ударами с майской эскалации, когда ЦАХАЛ проводил операцию "Страж стен". В Армии обороны заявили, что они нанесли авиаудары в ответ на запуск палестинскими боевиками шаров с зажигательной смесью, которые привели к 20 пожарам в населенных пунктах возле границы с Сектором Газа.

[ + – ] Боевики ХАМАС делают огненные шары

Напомним, очередной виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 10 мая и длился 11 дней, до объявления перемирия 21 мая.