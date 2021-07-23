Армия Израиля просит $2,7 млрд на подготовку к полномасштабной войне с Ираном (видео)

Эта сумма составляет приблизительно 20% годового оборонного бюджета страны.

Главнокомандующий Армией обороны Израиля Авив Кохави запросил у властей страны дополнительные 2,7 миллиарда долларов на финансирование вооруженных сил.

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Об этом он заявил, выступая на израильском государственном телеканале Кан-11, сообщает в Telegram офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Фокуса Игаль Левин.

[ + – ] Сообщение Игаля Левина

Кохави аргументировал свою просьбу неготовностью израильской армии к возможной полномасштабной войне с Ираном.

[ + – ] Выступление Авива Кохави

Напомним, 4 июля в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики.

25-го марта Иран выпустил ракету в израильский контейнеровоз в Аравийском море.

Фокус писал о том, что Тель-Авив и Тегеран постоянно обмениваются "любезностями": прямыми дипломатическими нападками, угрозами объявить друг другу войну и нанести друг по другу удары. Иногда обещаниями дело не ограничивается.