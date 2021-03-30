Морские "котики", мины и удары с воздуха: необъявленная война между Ираном и Израилем

Не секрет, что Иран и Израиль находятся в состоянии противостояния. Тель-Авив и Тегеран постоянно обмениваются "любезностями": прямыми дипломатическими нападками, угрозами объявить друг другу войну и нанести друг по другу удары. Иногда обещаниями дело не ограничивается.

Израильский портал walla.co.il, ссылаясь на источники в The New York Times, рассказывает о недавних событиях. 25-го марта Иран выпустил ракету в израильский контейнеровоз в Аравийском море. Судно, несмотря на повреждения, доплыло до пункта назначения.

Издание walla.co.il рассказывает, что это лишь верхушка айсберга. И помимо постоянных атак Израиля на иранские суда и установки мин, иногда происходят и полноценные боевые столкновения. Информация о них редко попадает в СМИ и противостояние продолжается. Удары по иранским кораблям происходят также с воздуха. По крайней мере, так заявляет сам Иран.

Армия обороны Израиля называет такую ситуацию "расширением военной кампании в преддверии войны". Подразумевается, что ограниченные боевые действия на море, воздухе и суше приведут к полномасштабному конфликту. На портале подчеркивают, что подобный конфликт может показаться неуместным новому президенту США, так как Джо Байден заинтересован в принуждении Ирана к новым ядерным ограничениям и соглашениям, а война поставит точку на дипломатии сдерживания.

Портал walla.co.il рассказывает, что в атаках на объекты Ирана участвуют даже израильские морские "котики" из морского разведывательно-диверсионного элитного подразделения Шайетет 13. Они нанесли удары по 10 иранским судам. Иранские источники утверждают, что судов не менее 20.

[ + – ] Захват учебного судна на морских маневрах 2010. Иран.

Пока Израиль пытается остановить ядерную программу Ирана, режим Аятолл то и дело проводит кибератаки на инфраструктуру еврейского государства.

Война ведется не только в воздухе, море и на суше, но также и в киберпространстве.

В Израиле журналисты и аналитики уже прозвали это противостояние "тотальной холодной войной" и внимательно следят за событиями. Одно неверное решение и эта война станет не холодной и скрытой, а полномасштабной.