Иран выпустил ракету в израильское грузовое судно в Аравийском море, - СМИ

По информации журналистов, Израиль расценивает этот инцидент как умышленное нападение со стороны Тегерана.

Иранские войска совершили ракетный удар по грузовому контейнеровозу Израиля в Аравийском море. Об этом сообщил израильский портал N12.

Отмечается, что речь о судне израильской компании XT Management, штаб-квартира которой находится в Хайфе. Контейнеровоз плыл с Танзании в Индию. Ракета повредила судно, однако то продолжило свое движение по маршруту.

О произошедшем сообщили соответствующему военному ведомству Израиля.

Новостная корпорация "Кан" уточнила, что весь экипаж корабля состоял из иностранных граждан. Сообщается, что никто из находившихся на борту них не пострадал. Ракета попала в контейнеровоз, когда тот проходил между Индией и Ираном.

Портал Ynet написал, что речь о судне "Лори", которое ходит под лагом Либерии и принадлежит бизнесмену Эхуду Энжелю.

"Израиль считает, что это умышленное нападение Ирана", — отмечают на портале.

Сайт haaretz.co.il сообщил, что судно, несмотря на повреждения, доплыло до пункта назначения.

Ynet предположил, что атака на "Лори" — это месть за нападение на иранский корабль "Шара Курд" у берегов Сирии, которое Тегеран приписал Израилю.

По информации американского издания WSJ, ранее Иран неоднократно нападал на танкеры в регионе Персидского залива. Израиль, в свою очередь, с конца 2019 года также неоднократно использовал оружие, в том числе и водные мины, для нанесения ударов по иранским судам или кораблям, которые перевозили иранские грузы.

Напомним, в начале марта 2021 года в Иране мужчина пытался захватить пассажирский самолет. Однако угон удалось предотвратить военным Корпуса стражей исламской революции.

А армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно завершила строить первый в мире подземный бетонный забор глубиной несколько десятков метров. Его соорудили для того, чтобы отгородиться от террористов из сектора Газа, которые могли попасть на территорию Израиля по подземным тоннелям.