В Израиле построили первый в мире подземный забор (фото)

Общая длина оборонительных сооружений — 60 км. Их строили более 4 лет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила строительство первого в мире подземного бетонного забора глубиной несколько десятков метров между Израилем и сектором Газа. Эту стену решили соорудить для того, чтобы предотвратить возможное проникновение террористов на израильскую землю через подземные туннели, рассказывает издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что бетонная стена стала одним из компонентов оборонительных сооружений протяженность 60 км, которые также включают забор над землей и различные передовые датчики.

Высокопоставленные источники в ЦАХАЛе рассказали журналистам, что построено почти 95% всего заграждения и в ближайшее время его введут в эксплуатацию.

У террористов из "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), базирующегося в секторе Газа есть доступ к системе подземных туннелей, которые могут использоваться для нападений на израильских солдат в будущих наземных сражениях. Армия обороны Израиля же готовит своих солдат как для наземных, так и подземных боевых действий.

Напомним, строительство подземного забора на границе с Газой началось еще в сентябре 2016 года. В ходе израильско-палестинского конфликта в 2014 году боевикам ХАМАС несколько раз удавалось проникнуть на территорию Израиля через систему тоннелей.

А в феврале 2019 года Израиль завершил строительство шестиметровой стальной надземной стены на границе с сектором Газа.