В Ізраїлі побудували перший у світі підземний паркан (фото)

Загальна довжина оборонних споруд — 60 км. Їх будували більше 4 років.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила будівництво першого у світі підземного бетонного паркану глибиною кілька десятків метрів між Ізраїлем і сектором Газа. Цю стіну вирішили спорудити для того, щоб запобігти можливому проникненню терористів на ізраїльську землю через підземні тунелі, розповідає видання The Jerusalem Post.

Зазначається, що бетонна стіна стала одним з компонентів оборонних споруд протяжністю 60 км, які також включають паркан над землею і різні передові датчики.

Високопоставлені джерела в ЦАХАЛі розповіли журналістам, що побудовано майже 95% всього загородження і найближчим часом його введуть в експлуатацію.

У терористів з "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що базується в секторі Газа є доступ до системи підземних тунелів, які можуть використовуватися для нападів на ізраїльських солдатів у майбутніх наземних боях. Армія оборони Ізраїлю готує своїх солдатів як для наземних, так і підземних бойових дій.

Нагадаємо, будівництво підземного паркану на кордоні з Газою почалося ще у вересні 2016 року. У процесі ізраїльсько-палестинського конфлікту у 2014 році бойовикам ХАМАС кілька разів вдавалося проникнути на територію Ізраїлю через систему тунелів.

А в лютому 2019 року Ізраїль завершив будівництво шестиметрової сталевої надземної стіни на кордоні з сектором Газа.