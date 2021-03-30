Морські "котики", міни й удари з повітря: неоголошена війна між Іраном та Ізраїлем

Не секрет, що Іран та Ізраїль знаходяться в стані протистояння. Тель-Авів і Тегеран постійно обмінюються "люб'язностями": прямими дипломатичними нападками, погрозами оголосити одне одному війну та нанести одне за одним удари. Іноді обіцянками справа не обмежується.

Ізраїльський портал walla.co.il, посилаючись на джерела в The New York Times, розповідає про нещодавні події. 25-го березня Іран випустив ракету в ізраїльський контейнеровоз в Аравійському морі. Судно, незважаючи на ушкодження, допливло до пункту призначення.

Видання walla.co.il розповідає, що це лише верхівка айсберга. І крім постійних атак Ізраїлю на іранські судна і установки мін, іноді відбуваються і повноцінні бойові зіткнення. Інформація про них рідко потрапляє в ЗМІ й протистояння триває. Удари по іранських кораблях відбуваються також із повітря. Принаймні, так заявляє власне Іран.

Армія оборони Ізраїлю називає таку ситуацію "розширенням військової кампанії напередодні війни". Мається на увазі, що обмежені бойові дії на морі, повітрі та суші призведуть до повномасштабного конфлікту. На порталі підкреслюють, що подібний конфлікт може здатися недоречним новому президенту США, оскільки Джо Байден зацікавлений в примусі Ірану до нових ядерних обмеженнь та угод, а війна поставить крапку на дипломатії стримування.

Портал walla.co.il розповідає, що в атаках на об'єкти Ірану беруть участь навіть ізраїльські морські "котики" з морського розвідувально-диверсійного елітного підрозділу Шайетет 13. Вони завдали ударів по 10 іранських судах. Іранські джерела стверджують, що судів не менше 20.

[ + – ] Захоплення навчального судна на морських маневрах 2010. Іран.

Поки Ізраїль намагається зупинити ядерну програму Ірану, режим аятоли раз у раз проводить кібератаки на інфраструктуру єврейської держави.

Війна ведеться не тільки в повітрі, морі та на суші, але також і в кіберпросторі.

В Ізраїлі журналісти й аналітики вже прозвали це протистояння "тотальною холодною війною" та уважно стежать за подіями. Одне неправильне рішення і ця війна стане не холодною і прихованою, а повномасштабною.