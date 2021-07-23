Армія Ізраїлю просить $2,7 млрд на підготовку до повномасштабної війни з Іраном (відео)

Ця сума становить приблизно 20% річного оборонного бюджету країни.

Головнокомандувач Армією оборони Ізраїлю Авів Кохаві запросив у влади країни додаткові 2,7 мільярдів доларів на фінансування збройних сил.

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Про це він заявив, виступаючи на ізраїльському державному телеканалі Кан-11, повідомляє в Telegram офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін.

[ + – ] Повідомлення Ігаля Левіна

Кохаві аргументував своє прохання неготовністю ізраїльської армії до можливої повномасштабної війни з Іраном.

[ + – ] Виступ Авіва Кохаві

Нагадаємо, 4 липня в північній частині Індійського океану була здійснена атака на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припустили, що за атакою можуть стояти військові Іранської Республіки.

25-го березня Іран випустив ракету в ізраїльський контейнеровоз в Аравійському морі.

Фокус писав про те, що Тель-Авів і Тегеран постійно обмінюються "любʼязностями": прямими дипломатичними нападками, погрозами оголосити одне одному війну і нанести одне за одним удари. Іноді обіцянками справа не обмежується.