У РФ заявили, що сирійці російськими "Буками" збили ізраїльські ракети

Росіяни посилили протиповітряний захист Сирії за згодою США.

Два винищувачі ВПС Ізраїлю спробували 25 липня нанести удар по провінції Дамаск, однак всі випущені ними ракети були збиті ППО Сирії. Про це російському державному інформагентству ТАСС повідомив заступник керівника російського Центру по примиренню ворогуючих сторін в Сирії контр-адмірал Вадим Куліть.

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"З 5:40 до 5:54 25 липня два тактичних винищувача F-16 ВПС Ізраїлю, не заходячи у повітряний простір Сирії, з південно-західного напрямку завдали удару двома авіаційними керованими ракетами по об'єктах на території населеного пункту Сейдат-Зейнаб провінції Дамаск", — заявив він.

За його словами, обидві ракети були збиті із застосуванням комплексів російського виробництва "Бук-М2Е".

ТАСС також повідомив, що 22 липня комплекси "Бук-М2Е" сирійської армії знищили чотири керовані ракети, випущені двома винищувачами F-16 Ізраїлю по сирійській провінції Хомс. 19 липня винищувачі ВПС Ізраїлю випустили вісім керованих ракет по території на південний схід від Алеппо, сім ракет були знищені комплексами російського виробництва "Панцир-С" і "Бук-М2".

[ + – ] ЗРК "Бук-М2Е"

Ізраїль традиційно не коментує повідомлення про своїх авіаційних операціях.

Видання Israel Hayom пише, що експерти поставили під сумнів здатність систем російського виробництва перехоплювати сучасні керовані ракети. Крім того, зображення і відео вибухів на землі в Хомсі, а також повідомлення засобів масової інформації, пов'язаних з повстанцями, в районі знищення складів зі зброєю, вказують на те, що авіаудари, приписувані Ізраїлю, все-таки вразили цілі.

Російське джерело повідомив лондонській панарабской газеті Asharq Al-Awsat, що Москва вже почала допомагати режиму Асада закрити сирійський повітряний простір для ізраїльських літаків.

Високопоставлений російський чиновник сказав, що це рішення безпосередньо пов'язане з переговорами президентів Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві. Джерело заявило, що Вашингтон не схвалює продовження ізраїльських ударів по Сирії.

Джерело також повідомило, що російські військові експерти вже надають допомогу сирійцям в перехопленні ізраїльських ракет за допомогою ракетного комплексу "Бук".

Відповідно до джерела, Москва передала Ізраїлю прямий сигнал про зміну політики Росії, яка тепер передбачає надання Сирії консультантів і більш досконалої зброї.

Нагадаємо, головнокомандувач Армією оборони Ізраїлю Авів Кохаві запросив додаткові 2,7 млрд доларів на фінансування збройних сил.

4 липня в північній частині Індійського океану була здійснена атака на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припустили, що за атакою можуть стояти військові Ірану.