"Найбільш жорсткі бої за 3 роки": Сирійські повстанці контратакували сили режиму Асада (відео)

Сили режиму спробували захопити один з районів Дар'а, де розташована опозиція. Атака була розпочата всупереч домовленостям щодо зняття блокади.

У Сирії біля міста Дар'а почалися запеклі бої між сирійськими силами режиму та повстанцями. Спостерігачі їх уже називають найжорсткішими за останні 3 роки. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Обстановка ускладнилася з учорашнього дня, 29 липня. Сирійський наглядовий центр з прав людини назвав бої найжорсткішими і масштабними зіткнення в Дар'а з тих пір, як місто потрапило під контроль режиму Асада.

Атака почалася з артобстрілу і наземної операції, що послідувала за ним, проти центру опозиції аль-Балад у південній частині Дар'а. Багато сил опозиції не евакуювалися з міста, а залишилися там після захоплення провінції у 2018 році. Вони або приєдналися до армії, або залишилися контролювати частину територій.

[ + – ] Дар'а на мапі Сирії Фото: voanews.com

Згідно з місцевими джерелами, сили режиму провели операцію зі зміцнення свого панування в районі Дараа аль-Балад, але безуспішно. Зіткнувшись з місцевими жителями і збройними групами опозиції, сили режиму були змушені відступити після запеклих зіткнень.

Опозиційним силам вдалося взяти під контроль 18 урядових військових блокпостів. А як передає військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі, у результаті невдалої спроби атаки опозиційним силам вдалося взяти в полон 70 асадитів.

Дар'а — центр повстання проти режиму Башара Асада. У 2018 році був узятий під контроль урядом за підтримки армії РФ, що стало символічним ударом по повстанню. Режим Асада почав атаку, незважаючи на обіцянки зняти блокаду з аль-Балада.

Нагадаємо, в РФ заявили, що сирійці збили російським "буком" ізраїльські винищувачі F-16. Повідомлялося також, що РФ перекинула в Сирію МіГ-31к для випробування гіперзвукового "Кинджала".

На виборах у травні 2021 року Башар Асад знову переміг, набравши 95% голосів. Це вже четвертий президентський термін для Асада.