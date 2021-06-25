Російський полігон. РФ перекинула в Сирію МіГ-31к для випробувань гіперзвукового "Кинджалу"

Після реконструкції аеродрому на військовій базі Хмеймім у Сирії РФ може оперативно запускати над Середземним морем ракети і літаки дальньої авіації.

25 червня Росія почала в Середземному морі масштабні військові навчання за участю авіації і флоту. Про це пише ТАСС, посилаючись на представників російського Міністерства оборони.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Флот і космічні сили РФ проводять спільні навчання, щоб протестувати бойову техніку та обладнання за високої температури та інших складних умов клімату. Російські війська планують відпрацьовувати маневри захисту авіабази Хмеймім і пункту матеріально-технічного забезпечення Тартус у Сирії.

Для цього з російських аеродромів на базу Хмеймім перекинули три бойові літаки: два МіГ-31к, які здатні запускати гіперзвукові ракети "Кинджал", а також протичовновий Іл-38. Разом з ними залучать літак Ту-142МК і дальні бомбардувальники Ту-22М3 ВКС РФ. У навчаннях також беруть участь пʼять кораблів, включаючи фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", флагманський ракетний крейсер "Москва", підводні човни "Старий Оскол" і "Ростов-на-Дону".

[ + – ] Бойовий літак на російській базі Хмеймім у Сирії під час навчань [ + – ] Бойовий літак на російській базі Хмеймім у Сирії під час навчань

У Міноборони додали, що після збільшення злітно-посадкової смуги із заміною покриття та монтажу нового сигнального і радіотехнічного обладнання російські ракетні носії і літаки дальньої авіації можуть виконувати завдання в Середземному морі і над ним. Наразі в акваторії базується авіаносець Queen Elizabeth ВМС Великобританії, на якому розміщені 10 винищувачів-бомбардувальників F-35 американського виробництва.

18 червня в Середземне море увійшов флагманський крейсер Чорноморського флоту РФ "Москва", а також фрегат "Адмірал Ессен". Кораблі пройшли через Босфорську протоку, щоб приєднатися до постійного зʼєднання ВМФ РФ.

Російські кораблі відкрили вогонь по британському есмінцю Defender, крім того, бомбардувальник Су-24М скинув бомби поряд із судном. Влада РФ звинуватила британців у порушенні державного кордону біля берегів Криму.

Після інциденту з Defender у Чорному морі, Міноборони РФ надіслало три Ту-142 в Краснодарський край. Ці літаки розроблені спеціально для знищення атомних підводних човнів.