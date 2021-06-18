В Средиземное море вошел флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" (фото)

Помимо ракетного крейсера в море вошел фрегат "Адмирал Эссен", который также будет находится в соединении ВМС РФ на море.

Российский флагман, ракетный крейсер "Москва" и еще один фрегат "Адмирал Эссен" зашли в Средиземное море. Об этом сообщает турецкий наблюдатель Yörük Işık в Твиттере.

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Корабли прошли через Босфорский пролив, который регулируется Турцией. Они должны присоединиться к постоянному оперативному соединению Военно-морского флота РФ в Средиземном море. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе полтора десятка боевых кораблей и судов обеспечения.

[ + – ] Фрегат "Адмирал Эссен" Фото: Википедия

Ракетный крейсер "Москва" прошел плановый ремонт в России в 2020 году. На вооружении у корабля есть 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан", который способен нести ядерный заряд. Также он оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Примечательно, что построили его в 1982 году в Николаеве на заводе имени 61 коммунара.

Как сообщает Swissifo, "Адмирал Эссен" и другие российские корабли наносили ряд ударов "Калибром" по территории Сирии.

Напомним, в акватории Черного моря прошли неудачные запуски ракет "Калибр" с фрегата "Маршал Шаповников".

Отметим, что у берегов Японии в марте столкнулся российский корабль с японским. В результате происшествия погибло трое человек.