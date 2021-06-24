В Росії перекинули три Ту-142 в Краснодарський край після інциденту з есмінцем в Чорному морі

Від нового місця дислокації авіації — Єйська — до українського Маріуполя всього близько 70 км, повідомляють Telegram-канали, пов'язані з Міноборони РФ.

Три далеких протичовнові літаки Ту-142 Морський Авіації Військово-морського флоту (ВМФ) Російської Федерації перекинули з авіабази Кипелово Північного флоту в Єйськ Краснодарського краю. Про це в четвер 24 червня, наступного дня після інциденту з британським есмінцем HMS Defender у Чорному морі, повідомили в російському Telegram-каналі "Записки мисливця", який, швидше за все, повʼязаний з Міністерством оборони Росії.

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"У світлі подій, що відбулися у Чорному морі, хід цілком очікуваний і логічний", — зазначили на каналі.

[ + – ] Три Ту-142 перекинули в Єйськ Фото: скриншот

Про те, що Ту-142 перекинуті в Єйськ вранці 24 червня повідомив і Telegram-канал "Військовий оглядач", який також може бути повʼязаний з Міноброни РФ.

[ + – ] Три Ту-142 перекинули в Єйськ

Про перекидання трьох літаків Ту-142 в Єйськ в ніч з 23 на 24 червня написав і російський Telegram-канал "Мілітарист".

[ + – ] Три Ту-142 перекинули в Єйськ Фото: скриншот

Зазначимо, Єйськ — це невелике місто на березі Таганрозької затоки на півдні Росії. Відстань від нього до українського Маріуполя Донецької області — близько 70 км, до Керчі в окупованому Криму — близько 210 км.

[ + – ] Розташування Єйська на мапі Фото: скриншот

Ту-142 розроблявся для знищення атомних підводних човнів. В МВФ Росії такі літаки застосовують в першу чергу для ведення візуальної та радіотехнічної розвідки і для чергування в системі пошуково-рятувальної служби. Його максимальна швидкість може досягати 855 км/год, а бойовий радіус становить 5 200 км.

Нагадаємо, в середу, 23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їх кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод на 3 км. У Міноборони Британії заявили, що вони не спостерігали ніякого обстрілу. А британський міністр оборони заявляв, що не дивується подібним повідомленням РФ.

Пізніше в Міноборони РФ опублікували кадри з Су-24М і безпілотника, які і повинні були відкрити вогонь. А журналіст ВВС заявив, що 23 червня за HMS Defender стежили 20 російських літаків і 2 судна. За його словами, екіпажу пригрозили обстрілом, якщо ті не змінять курс.