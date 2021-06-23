"20 літаків і 2 судна", — журналіст про переслідування Defender у Чорному морі (відео)

До британського есмінця наближалося російське судно на небезпечну відстань, а екіпажу погрожували, що якщо вони не змінять курс, то по них відкриють вогонь.

Кореспондент BBC розповів подробиці того, що відбувається навколо ситуації з британським есмінцем HMS Defender. Про це повідомляється на сайті видання.

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За британським кораблем у Чорному морі стежили російські літаки і військові кораблі, які наближалися до есмінця на небезпечну відстань.

Курс HMS Defender, за словами кореспондента, був обраний усвідомлено. Цей маршрут міжнародно визнаний. Під час проходу корабля з Одеси до Грузії, два російських кораблі супроводжували британський корабель.

По радіо було чути погрози росіян, що вони відкриють вогонь, якщо екіпаж не змінить курс руху. На відстані були чутні вибухи, які екіпажем вважалися поза зоною досяжності.

В опублікованому запису в якийсь момент чути звук пролітання літака. На це кореспондент заявив: "і ось, ось ще один російський винищувач переслідує есмінець".

Усього, за словами журналіста, за рухом корабля біля окупованого Криму спостерігало понад 20 літаків і два кораблі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, у Росії заявили, що вони відкрили попереджувальний вогонь по британському HMS Defender, який "порушив кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло всередину українських територіальних вод на 3 км. У Міноборони Британії заявили, що вони не спостерігали ніякого обстрілу. А британський міністр оборони заявляв, що вони не здивовані повідомленнями РФ.

Пізніше в російському оборонному відомстві опублікували кадри з Су-24М і безпілотником, які і повинні були відкрити вогонь.