Вогню та ударів не видно. Міноборони РФ опублікувало відео інциденту на Чорному морі

На доказ версії про "попереджувальний вогонь" по есмінцю, були показані кадри із Су-24М і безпілотником.

Російське Міністерство оборони опублікувало відео інциденту з британським есмінцем HMS Defender. Про це повідомляє видання Зірка, яка підконтрольна оборонному відомству.

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На опублікованих кадрах видно британський корабель з вікна борту бомбардувальника Су-24М. Однак, на них момент попереджувального вогню не відображений.

Також у Міноборони опублікували інше відео, у якому відображені кадри з БПЛА і з кабіни російського літака. На них також немає моменту, який би фіксував момент скидання бомб або попереджувального вогню по британському есмінцю російським судном.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, в Міноборони РФ заявили, що британський корабель HMS Defender "порушив держкордон" в окупованому Криму. Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло всередину українських територіальних вод на 3 км. У Міноборони Британії заявили, що вони не спостерігали ніякого обстрілу. А британський міністр оборони заявляв, що вони не здивовані повідомленнями РФ.