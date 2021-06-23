Огня и ударов не видно: Минобороны РФ опубликовали видео инцидента на Черном море

В доказательство версии о "предупреждающем огне" по эсминцу, были показаны кадры с Су-24М и беспилотника.

Российское Министерство обороны опубликовало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море. Об этом сообщает издание "Звезда", которое подконтрольно оборонному ведомству.

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На опубликованных кадрах эсминец Defender виден из окна борта бомбардировщика Су-24М. Однако на них не запечатлен предупредительный огонь.

Также было показало другое видео, в котором запечатлены кадры с БПЛА и из кабины самолета. На них также нет момента, который бы фиксировал момент сброса бомб или предупредительного огня по эсминцу Defender судном РФ.

Напомним, сегодня, 23 июня, в России заявили, что британский корабль HMS Defender "нарушил госграницу" в оккупированном Крыму. Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашла вглубь украинских территориальных вод на 3 км. В Минобороны Британии заявили, что они не наблюдали никаких обстрелов. А британский министр обороны заявлял, что они не удивлены сообщениям РФ.