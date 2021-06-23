"20 самолетов и 2 судна", - журналист о преследовании Defender в Черном море (видео)

К британскому эсминцу приближалось российское судно на небезопасное расстояние. Экипажу при этом угрожали, что если они не сменят курс, то по ним откроют огонь.

Корреспондент BBC рассказал подробности происходящего вокруг ситуации с британским эсминцем HMS Defender. Об этом сообщается на сайте издания.

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За HMS Defender в Черном море следили российские самолеты и военные судна, которые приближались к эсминцу на небезопасное расстояние.

Курс HMS Defender, по словам корреспондента, был выбран осознано. Этот маршрут международно признан. Во время прохода с Одессы в Грузию, два российских судна сопровождали британский корабль.

По радио были слышны угрозы россиян, что они откроют огонь, если экипаж не изменит курс движения. На расстоянии были слышны взрывы, которые экипажем считались вне зоны досягаемости.

В опубликованной записи в какой-то момент слышен звук пролетающего самолета. На это корреспондент заявил: "и вот, вот еще один российский истребитель преследующий эсминец".

Всего, по словам журналиста, за движением корабля у оккупированного Крыма наблюдало больше 20 самолетов и два корабля.

Напомним, сегодня, 23 июня, в России заявили, что они открыли предупреждающий огонь по британскому HMS Defender, который "нарушил границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашла вглубь украинских территориальных вод на 3 км. В Минобороны Британии заявили, что они не наблюдали никаких обстрелов. А британский министр обороны заявлял, что они не удивлены сообщениям РФ.

Позднее в российском оборонном ведомстве опубликовали кадры с Су-24М и беспилотника, которые и должны были открыть огонь.