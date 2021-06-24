В России перебросили три Ту-142 в Краснодарский край после инцидента с эсминцем в Черном море

От нового места дислокации авиации — Ейска — до украинского Мариуполя всего около 70 км, сообщают Telegram-каналы, связанные с Минобороны РФ.

Три дальних противолодочных самолета Ту-142 Морской Авиации Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации перебросили из авиабазы Кипелово Северного флота в Ейск Краснодарского края. Об этом в четверг 24 июня, на следующий день после инцидента с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, сообщили в российском Telegram-канале "Записки охотника", который, скорее всего, связан с Министерством обороны России.

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"В свете состоявшихся событий в Черном море ход вполне ожидаемый и логичный", — отметили на канале.

[ + – ] Три Ту-142 перебросили в Ейск Фото: скриншот

О том, что Ту-142 переброшены в Ейск утром 24 июня сообщил и Telegram-канал "Военный обозреватель", который также может быть связан с Миноброны РФ.

[ + – ] Три Ту-142 перебросили в Ейск

О переброске трех самолетов Ту-142 в Ейск в ночь с 23 на 24 июня написал и российский Telegram-канал "Милитарист".

[ + – ] Три Ту-142 перебросили в Ейск Фото: скриншот

Отметим, Ейск — это небольшой город на берегу Таганрогского залива на юге России. Расстояние от него до украинского Мариуполя Донецкой области — около 70 км, до Керчи в оккупированном Крыму — около 210 км.

[ + – ] Расположение Ейска на карте Фото: скриншот

Ту-142 разрабатывался для уничтожения атомных подводных лодок. В МВФ России такие самолеты применяют в первую очередь для ведения визуальной и радиотехнической разведки и для дежурства в системе поисково-спасательной службы. Его максимальная скорость может достигать 855 км/ч, а боевой радиус составляет 5 200 км.

Напомним, в среду, 23 июня, в РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод на 3 км. В Минобороны Британии заявили, что они не наблюдали никаких обстрелов. А британский министр обороны заявлял, что не удивляется подобным сообщениям РФ.

Позднее в Минобороны РФ опубликовали кадры с Су-24М и беспилотника, которые и должны были открыть огонь. А журналист ВВС заявил, что 23 июня за HMS Defender следили 20 российских самолетов и 2 судна. По его словам, экипажу пригрозили обстрелом, если те не сменят курс.