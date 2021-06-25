Российский полигон. РФ перебросила в Сирию МиГ-31К для испытаний гиперзвукового "Кинжала"

После реконструкции аэродрома на военной базе Хмеймим в Сирии, РФ может оперативно запускать над Средиземным морем ракеты и самолеты дальней авиации.

25 июня Россия начала в Средиземном море масштабные военные учения при участии авиации и флота. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей российского Министерства обороны.

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Флот и космические силы РФ проводят совместные учения, чтобы протестировать боевую технику и оборудование в при высокой температуре и других сложных условиях климата. Российские войска планируют отрабатывать маневры по защите авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус в Сирии.

Для этого из российских аэродромов на базу Хмеймим перебросили три боевых самолета: два МиГ-31К, которые способны запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также противолодочный Ил-38. Вместе с ними задействуют самолет Ту-142МК и дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ. В учениях также принимают участие пять кораблей, включая фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", флагманский ракетный крейсер "Москва", подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

[ + – ] Боевой самолет на российской базе Хмеймим в Сирии во время учений [ + – ] Боевой самолет на российской базе Хмеймим в Сирии во время учений

В Минобороны добавили, что после увеличения взлетно-посадочной полосы с заменой покрытия и монтажа нового сигнального и радиотехнического оборудования российские ракетные носители и самолеты дальней авиации могут выполнять задания в Средиземном море и над ним. Сейчас в акватории базируется авианосец Queen Elizabeth ВМС Великобритании, на котором размещены 10 истребителей-бомбардировщиков F-35 американского производства.

18 июня в Средиземное море вошел флагманский крейсер Черноморского флота РФ "Москва", а также фрегат "Адмирал Эссен". Корабли прошли через Босфорский пролив, чтобы присоединиться к постоянному соединению ВМФ РФ.

Российские корабли открыли огонь по британскому эсминцу Defender, кроме того, бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы рядом с судном. Власти РФ обвинили британцев в нарушении государственной границы у берегов Крыма.

После инцидента с Defender в Черном море, Минобороны РФ отправило три Ту-142 в Краснодарский край. Эти самолеты разработаны специально для уничтожения атомных подводных лодок.