Сирійська опозиція почала наступальну операцію, намагаючись розширити підконтрольну зону. Війська лідера Башара аль-Асада вдались до обстрілів та втратили території.

Сирійські повстанці розпочали нову операцію проти режиму президента Башара аль-Асада. Вони захопили кілька населених пунктів, а державні сили вдарили північно-західній частині країни. Про це 27 листопада повідомили у New Arab.

Повстанці назвали свою операцію "Стримування агресії", її мета — розширення підконтрольних територій для повернення туди переселенців "з гідністю та безпекою". Вони захопили декілька сіл у західній провінції Алеппо, зокрема Шейх Акіл, Джаміят Аль-Маарі та Бала. Також повідомлялось про захоплення стратегічної бази 46 у цьому районі.

Речник повстанського угруповання "Джейш аль-Іза" Мустафа Баккур назвав операцію відповіддю на зосередження військ режиму й союзників в районі Ідлібу протягом останніх кількох тижнів. Зазначається, що на тлі війни в Лівані сирійські сили та проіранські ополченці стали цілями авіаударів Ізраїля. Режим за підтримки Росії атакував райони, які контролюють повстанці, намагаючись їх стримати попри технічне припинення вогню з березня 2020 року.

Сили режиму та їхні проіранські союзники здійснили артилерійський і ракетний обстріл кількох підконтрольних повстанцям міст в Ідлібі та західних провінціях Алеппо, зокрема Даррет Ізза та Атареб. На місто Сармада скинули касетні бомби. Російські війська завдали авіаударів по місту Кафр-Таль.

Сотні сімей залишили домівки. КПП Газавія між підконтрольними повстанцям та режиму районами північно-західної Сирії закривають. Також в містах, які контролює опозиція, не працюватимуть школи й університети.

Північно-західні райони — остання територія Сирії, яка контролюється повстанськими силами. Там домінує військова коаліція Гаят Тахрір аш-Шам. Завдяки вирішальній допомозі РФ й Ірану режим Башара аль-Асада відновив контроль над більшістю населених пунктів, колись підконтрольних повстанцям. В результаті конфлікту у Сирії, який спалахнув у 2011 році, загинули понад півмільйона осіб. Більшість з них — жертви бомбардувань цивільних районів.

Нагадаємо, експосадовець Держдепу США Девід Тафурі заявив, що Сирія може відправити свої війська в Україну для підтримки ЗС РФ.

Радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що сигналом для Сирії може стати гідна відсіч військам КНДР. З його слів, у країні роздумують над безпосередньою участю у війні, не очікуючи відповідальності за це.