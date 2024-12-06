Підуть на Дамаск з півдня: сирійські повстанці оголосили про новий напрямок наступу (карта)

Столиця Сирії ризикує опинитися в лещатах між двома напрямками наступу антиасадівських повстанців. 6 грудня в центрі міста уже лунали постріли та чули вибухи.

У Сирії з'явився новий напрямок бойових дій, розташований на південь від столиці Дамаска. Вдень 6 грудня на дорогах південних районів з'явились повстанці на мотоциклах, які взяли під контроль щонайменше 10 населених пунктів. З'явилась заява опозиційного штабу "Битва за розрив ланцюгів". Опозиціонери заявили, що планують захопити Дамаск і звільнити сирійський народ. Заяву опублікували у Telegram-каналі Lenante24 (російською мовою).

Звернення повстанців з'явилось у мережі о 16:29. Вказано, що створено "Південний опозиційний штаб", який буде "захищати південні кордони" та "припиняти тиранічне правління". Також є заклик до солдатів лідера Сирії Башара Асада переходити на бік народу та до сусідніх країн, політики яких мали б підтримати "рішення сирійського народу збудувати власну державу".

Війна в Сирії - заява повстанців на півдні 6 грудня Фото: Скриншот

Війна в Сирії — події на півдні та в Дамаску

OSINT-аналітик з ніком Tendar опублікував відео сотні мотоциклістів, які рухаються пустельною дорогою. У дописі вказано, що це сирійські повстанці, які почали наступати з півдня.

На карті бойових дій liveuamap можна побачити зелені позначки у південній частині Сирії — це інформація про нові точки боїв, яких не було напередодні, 5 грудня. Тим часом вже о 16 год. 6 грудня є близько десятка бойових зіткнень, крім того, люди почали протестувати протяти уряду Асада у місті Бусра аль-Шам у східній провінції Дараа. Автори карти відшукали інформацію, опубліковану в акаунті X "спостерігачем і документувальником порушень прав людини на півдні" Mohammad Alasakra. Згідно з дописом, повстанці захопили блокпост на трасі за містом Габагеб і відібрали в асадівських солдатів всю військову техніку та зброю. Габагеб, до якого дістались повстанці, розташоване за 30 км на південь від Дамаска.

Війна в Сирії - наступ повстанців на півдні 6 грудня Фото: liveuamap

Український громадський діяч Антон Геращенко у X опублікував відео з Дамаску: з його слів, це вибух поруч з Міністерством оборони та Національною телерадіокомпанією. Вибух стався, ймовірно, через скид вибухівки з дрона повстанців. На інших кадрах, які дістали у каналі Bild, чути стрілянину в районі урядового кварталу. Тим часом російське посольство в Дамаску закликало росіян покинути Сирію через "погіршення ситуації", повідомили в ТАСС.

Що відбувається у Хомсі

Агентство Aljazeera тим часом розповіло, з посиланням Сирійської обсерваторії з прав людини, що повстанці дістались до передмістя третього за розмірами міста Хомс. Тим часом зранку 6 грудня повстанці "Хаят Тахрір аш-Шам" встигли взяти під контроль населені пункти Ер-Растан і Талбісе (Talbiseh), ідеться у статті. Також стверджують, що проасадівські збройні сили обстріляли міст біля населеного пункту Ер-Растан. При цьому від Талбісе до північних околиць Хомса — близько 10 км. За кілька годин Сили сирійської опозиції взяли під контроль північну сільську місцевість біля Хомса і перебувають за 6 км від центра цього міста, свідчить карта liveuamap.

Війна в Сирії - ситуація навколо Дамаска 6 грудня Фото: liveuamap

Зазначимо, Фокус писав про події у північній частині Сирії, які стались 5 грудня. Повстанці зробили ривок та протягом кількох годин взяли під контроль 700-тисячне місто Хама. При цьому населення раділо появі повстанців: на відео з місця подій видно людей, які їх обіймають та вітають.

Нагадуємо, 2 грудня російські мілітарні блогери заявили, що бачать начебто український слід у діях антиасадівських повстанців у Сирії.