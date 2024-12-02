Повстанці у Сирії змогли захопити Алеппо завдяки українським радникам, — росЗМІ

Російські джерела у сирійських спецслужбах заявили, що українські фахівці нібито "надавали допомогу в підготовці безпілотників" опозиційному угрупованню. Водночас у ГУР заявили про погіршення ситуації для росіян у Сирії.

Ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке бореться у Сирії з режимом Башара Асада, нібито змогло захопити Алеппо завдяки українським радникам. Про це написало "РИА Новости" з посиланням на джерело, наближене до сирійських спецслужб.

Українські фахівці нібито "надавали допомогу в підготовці безпілотників". А повстанці використовували передові американські технології.

Крім того, джерело повідомило російському агентству про використання систем радіоелектронної боротьби для придушення засобів зв'язку сирійської армії.

РосЗМІ заявили, що Україна нібито допомагала повстанцям захопити Алеппо Фото: Скриншот

У ГУР 2 грудня заявили про погіршення ситуації для росіян у Сирії. Сили опозиції, які виступають проти підтримуваного Росією режиму Башара Асада, активно просуваються на південь країни. Бої вже охопили такі міста, як Хама, Хомс і Сувейда, де розпочалися міські сутички.

Російські війська, що перебували у Хамі, за даними української розвідки, були змушені покинути свої позиції та відступити до бази "Хмеймім". Генерал-полковник Олександр Журавльов, який очолює координаційний штаб на базі, визнав, що ситуація вийшла з-під контролю сирійського уряду.

Мапа бойових дій у Сирії Фото: syria.liveuamap

У Дамаску почалися перші збройні протести, що спричинило панічну евакуацію російських військових і дипломатів зі столиці, заявили в ГУР. Аналогічна ситуація відбулася на російській базі в місті Хан-Шейхун: війська залишили значний арсенал озброєнь, який, імовірно, тепер перейшов до рук опозиційних сил.

В українській розвідці додали, що 1 грудня російська авіація здійснила серію ударів у районі Хан-Шейхуна, намагаючись знищити залишену техніку, аби вона не була використана повстанцями.

На тлі цих подій в арабських ЗМІ з'явилися повідомлення про відставку командувача російського контингенту генерала Сергія Кісєля. Крім того, до Москви викликали полковника Вадима Байкулова, який відповідав за підрозділи спецпризначенців.

Нагадаємо, 29 листопада опозиційні сили Сирії зайшли в Алеппо, друге за величиною місто в країні, і змогли взяти під контроль понад 70 відсотків його території. Унаслідок повномасштабного наступу на позиції урядових військ Башара Асада повстанці захопили велику кількість трофейної техніки.

30 листопада Росія, яка є одним із ключових союзників режиму Асада, пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу, яка мала прибути впродовж трьох діб.

Фокус з'ясовував, як захоплення повстанцями Алеппо та інших сирійських міст вплине на війну в Україні.