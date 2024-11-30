Ситуація в Сирії: РФ обіцяє допомогти режиму Асада, а Алеппо вже контролює опозиція (відео)

За даними журналістів, Москва має намір направити військову допомогу Дамаску протягом 72 годин, поки бійці Командування військових операцій встановлюють контроль над населеними пунктами, не зустрічаючи опору.

Після відновлення активних бойових дій на території Сирії, через кілька років відносного затишшя, Алеппо практично повністю перейшов під контроль бійців Командування військових операцій. Про це йдеться в матеріалі Sky News Arabia.

Стверджується, що опозиційні сили утримують низку урядових будівель, а також штаб квартиру поліції. Загалом їм вдалося взяти під контроль 75% місцевих районів і ввести всередині них комендантську годину.

Автори матеріалу також зазначили, що бійці Командування військових операцій не зустрічають абсолютно ніякого опору від сил режиму президента країни Башара Асада або його союзників, серед яких є і російські війська.

А ось в опозиційному медіа Levant24 повідомили, що революційні сили, після встановлення контролю над населеними пунктами Сирії, звільнили з в'язниці низку ув'язнених.

Загалом усю ніч місто патрулювали сили Командування військових операцій, поступово розширюючи контроль над територією. Це стосувалося й інших районів, де режим Асада діяв багато років.

Водночас сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста, повідомили Reuters місцеві джерела. А ось Росія, яка є одним із ключових союзником режиму Асада, пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу, щоб тим самим нібито завадити повстанцям. Вона має прибути в найближчі 72 години.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що опозиційні сили Сирії зайшли в центр Алеппо, а бійці Асада з союзниками відступають. За даними місцевих медіа, бійці Командування військових операцій не зустрічають жодного опору і публікують кадри з центральних частин населеного пункту. А в Ідлібі від російських бомбардувань загинули та постраждали люди.