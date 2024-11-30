По данным журналистов, Москва намерена направить военную помощь Дамаску в течение 72 часов, пока бойцы Командования военных операций устанавливают контроль над населенными пунктами не встречая сопротивления.

После возобновления активных боевых действий на территории Сирии, спустя несколько лет относительного затишья, Алеппо практически полностью перешел под контроль бойцов Командования военных операций. Об этом говорится в материале Sky News Arabia.

Утверждается, что оппозиционные силы удерживают ряд правительственных зданий, а также штаб квартиру полиции. Всего им удалось взять под контроль 75% местных районов и ввести внутри них комендантский час.

Авторы материала также отметили, что бойцы Командования военных операций не встречают совершенно никакого сопротивления от сил режима президента страны Башара Асада или его союзников, среди которых есть и российские войска.

А вот в оппозиционном медиа Levant24 сообщили, что революционные силы, после установления контроля над населенными пунктами Сирии, освободили из тюрьмы ряд заключенных.

В целом всю ночь город патрулировали силы Командования военных операций, постепенно расширяя контроль над территорией. Это касалось и других районов, где режим Асада действовал многие годы.

В то же время, сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters местные источники. А вот Россия, которая является одним из ключевых союзником режима Асада, пообещала Сирии дополнительную военную помощь, чтобы тем самым якобы помешать повстанцам. Она должна прибыть в ближайшие 72 часа.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что оппозиционные силы Сирии зашли в центр Алеппо, а бойцы Асада с союзниками отступают. По данным местных медиа, бойцы Командования военных операций не встречают никакого сопротивления и публикуют кадры из центральных частей населенного пункта. А в Идлибе от российских бомбардировок погибли и пострадали люди.