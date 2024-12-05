Сирійські повстанці зайняли ключове місто Хама: як реагує населення та армія Асада (відео)

Протягом тижня сирійські повстанці взяли під контроль Алеппо та Хаму. Від південнішого міста Хомса до Дамаска повстанцям потрібно буде пройти 150 км, а війська Башара Асада відступають все далі на південь.

Полковник Хасан Абдуль Гані з Сил командування військових операцій, які почали бойові дії проти армії Башара Асада, оголосив про взяття під контроль ключового міста Хама з населенням близько 700 тисяч осіб у Сирії. Солдати диктатора Асада залишили місто, почалось дезертирство, а тих хто залишився, закликають скласти зброю. На відео, знятих журналістами на вулицях Хами, можна побачити місцевих жителів, дорослих та дітей, жінок та чоловіків, які не боячись виходять на вулиці та обіймають повстанців. Про ситуацію в Сирії розповіло місцеве видання Levant24 у низці дописів у соцмережі X (Twitter).

Журналісти опублікували заяву Хасан Абдуль Гані. Зі слів повстанця, у місті Хама прихильники Асада перебувають в "хаосі", тікають, а командири залишають підлеглих бійців. За кілька хвилин полковник повідомив, що повстанці зайняли кілька районів населеного пункту, підійшли до в'язниці та звільнили усіх ув'язнених. Після цього у Telegram-каналі Levat24 процитували звернення Гані до противника: він нагадав, як раніше місто було окуповане за допомогою танків, а тепер повстанці у нього зайшли також за допомогою танків.

"Хама — місто жертв; Хафез аль-Асад увійшов до нього з танками і відібрав його у народу, а сьогодні ми увійшли до нього з танками, щоб повернути його людям", — навели журналісти слова полковника.

Наявність танків у повстанців засвідчують відео, опубліковані медіа Status-6 в X. На відео видно бронемашини, які переслідують солдатів Асада на дорозі.

О 14:23 за київським часом з'явилась заява Гані про повне звільнення Хами від війська Асада. Також пролунало кілька слів до влади Іраку: закликали не втручатись у події, а дистанціюватись, і тоді повстанці-переможці будуть співпрацювати з країною-сусідом.

Війна в Сирії — деталі

На карті бойових дій liveuamap показали поточну ситуацію в Сирії. Згідно з позначками на карті, місто Хама перебуває під повним контролем сирійських повстанців. Від Хами до Хомса — 40 км. Від Хомса до столиці Сирії Дамаску — 150 км. Також можна побачити, яка реакція військових Башара Асада: наприклад, у Хомсі відключили інтернет-зв'язок, крім того, запускають авіацію для бомбардування точок, в яких, як припускають, діють антиасадівські сили. Видання Aljazeera написало, що представники командування Асада підтвердили відступ з Хами і пояснили його "бажанням зберегти життя цивільного населення".

"Наші військові підрозділи здійснили перерозподіл та зайняли позиції за межами міста Хами", — заявили в Міністерстві оборони Асада, ідеться у дописі медіа Levant24.

Війна в Сирії - ситуація в місті Хама 5 грудня Фото: liveuamap Війна в Сирії - ситуація між Хамою та Дамаском станом на 5 грудня Фото: liveuamap

Раніше Фокус писав про події в Сирії. Перші повідомлення про початок бойових дій на півночі Сирії у медіа з'явились 27 листопада. Повстанці протягом кількох годин взяли під контроль 20-30 сіл та рушили у напрямку другого за розмірами сирійського міста Алеппо. Тим часом лідер Сирії Башар Ассад полетів у Москву на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Сирії є "посягання на суверенітет".

Нагадуємо, у грудня росЗМІ припустили, начебто сирійські повстанці діють за підтримки українських "радників" і завдяки цьому змогли захопити Алеппо.