"Посягають на суверенітет": в Кремлі відреагували на успіхи повстанців в Сирії

Сирійські антиасадівські повстанці протягом двох діб захопили 30 населених пунктів та перебувають на околиці Алеппо. При цьому у РФ промовчали, чи втік до Москви президент Башар Асад.

Росія вимагає, щоб у Сирії, де керує президент Башар Асад, навели порядок, оскільки там надто велику активність проявляють повстанці. У Кремлі вважають, що бої у передмістях столиці Алеппо — це загроза суверенітету. Позицію РФ щодо подій в Сирії речник президента Дмитро Пєсков висловив в коментарі росЗМІ, ідеться в дописі в Telegram-каналі "РИА Новости".

Заява Пєскова з'явилась вдень 29 листопада, через дві доби після повідомлень про перші успіхи антиасадівських повстанців. Представник Кремля назва їхні дії "посяганням на суверенітет". Крім того, чиновник не підтвердив і не заперечив, чи перебуває у РФ Башар Асад.

Війна в Сирії - Пєсков про Башар Асада та повстанців 29 листопада Фото: Скриншот

Війна в Сирії — деталі 29 листопада

Фокус писав, що перші повідомлення про пожвавлення боїв в Сирії з'явились у медіа 27 листопада. Згідно з даними журналістів та відео у мережі X (Twitter) протягом кількох годин повстанцям вдалось зайняти 15-30 сіл на північний захід від Алеппо. Активісти пояснили, що мета атак — припинити бомбардування, які регулярно проводила сирійська армія за підтримки підрозділів ЗС РФ. Через це тисячі мирних людей залишили домівки, а повстанці хочуть, щоб вони повернулись додому. При цьому офіційна влада Асада пояснювала, що причина бомбардувань — начебто бойовики "Аль-Каїди", які там мають схованки. На відео з місця подій чути стрілянину, видно бронемашини з повстанцями, а також бійців, озброєних ПТРК та ПЗРК.

На карті бойових дій liveuamap, яка складається на основі відео в соцмережах, знятих повстанцями та свідками, та з повідомлень медіа, вказано, що бої ведуться вже в районі Аль-Рашидін — це західна околиця сирійської столиці. Крім того, 29 листопада, ймовірно, антиасадівські активісти дістались до навколишніх населених пунктів, наприклад, до Аль-Ейс та Аль-Хадір. Тим часом спільні сирійсько-російські бомбардувальники скидають бомби на населені пункти Бінніш, Афес, Аль-Найраб, Камінас, Джабаль Аль-Завія та Ідліб.

Війна в Сирії - деталі боїв 29 листопада Фото: liveuamap

На порталі Halab Today TV повідомили, начебто Башар Асад терміново вилетів у Москву. При цьому про ймовірний візит промовчали російські медіа, а президент РФ Володимир Путіна саме перебуває в Казахстані.

Зазначимо, 29 листопада видання New Arab опублікувало деталі війни в Сирії. Як з'ясувалось, повстанці назвали свою операцію "Стримування агресії". Протягом перших годин бойових дій їм вдалось захопити стратегічну базу 46, розташовану в районі Алеппо.

Нагадуємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський пояснив, можуть сирійські військові опинитися на війні в Україні на борці РФ.