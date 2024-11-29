"Посягают на суверенитет": в Кремле отреагировали на успехи повстанцев в Сирии

Сирийские антиасадовские повстанцы в течение двух суток захватили 30 населенных пунктов и находятся на окраине Алеппо. При этом в РФ промолчали, сбежал ли в Москву президент Башар Асад.

Россия требует, чтобы в Сирии, где руководит президент Башар Асад, навели порядок, поскольку там слишком большую активность проявляют повстанцы. В Кремле считают, что бои в пригородах столицы Алеппо — это угроза суверенитету. Позицию РФ по событиям в Сирии спикер президента Дмитрий Песков высказал в комментарии росСМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале "РИА Новости".

Заявление Пескова появилось днем 29 ноября, через двое суток после сообщений о первых успехах антиасадовских повстанцев. Представитель Кремля назвал их действия "посягательством на суверенитет". Кроме того, чиновник не подтвердил и не опроверг, находится ли в РФ Башар Асад.

Война в Сирии — Песков о Башаре Асаде и повстанцах 29 ноября Фото: Скриншот

Война в Сирии — детали 29 ноября

Фокус писал, что первые сообщения об оживлении боев в Сирии появились в медиа 27 ноября. Согласно данным журналистов и видео в сети X (Twitter) в течение нескольких часов повстанцам удалось занять 15-30 сел к северо-западу от Алеппо. Активисты объяснили, что цель атак — прекратить бомбардировки, которые регулярно проводила сирийская армия при поддержке подразделений ВС РФ. Из-за этого тысячи мирных людей покинули дома, а повстанцы хотят, чтобы они вернулись домой. При этом официальные власти Асада объясняли, что причина бомбардировок — якобы боевики "Аль-Каиды", которые там имеют убежища. На видео с места событий слышна стрельба, видно бронемашины с повстанцами, а также бойцов, вооруженных ПТРК и ПЗРК.

На карте боевых действий liveuamap, составляющаяся на основе видео в соцсетях и из сообщений медиа, указано, что бои ведутся уже в районе Аль-Рашидин — это западная окраина сирийской столицы. Кроме того, 29 ноября, вероятно, антиасадовские активисты добрались до окрестных населенных пунктов, например, до Аль-Эйс и Аль-Хадир. Между тем совместные сирийско-российские бомбардировщики сбрасывают бомбы на населенные пункты Бинниш, Афес, Аль-Найраб, Каминас, Джабаль Аль-Завия и Идлиб.

Война в Сирии — детали боев 29 ноября Фото: liveuamap

На портале Halab Today TV сообщили, будто бы Башар Асад срочно вылетел в Москву. При этом о вероятном визите умолчали российские медиа, а президент РФ Владимир Путина как раз находится в Казахстане.

Отметим, 29 ноября издание New Arab опубликовало детали войны в Сирии. Как выяснилось, повстанцы назвали свою операцию "Сдерживание агрессии". В течение первых часов боевых действий им удалось захватить стратегическую базу 46, расположенную в районе Алеппо.

Напоминаем, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский объяснил, могут ли сирийские военные оказаться на войне в Украине на борцы РФ.